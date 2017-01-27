В Тамбове концертом почтят память Валерия Халилова Комментариев: 0



Валерий Халилов был руководителем Международным фестивалем духовых оркестров, который проходит в Тамбове. Он не раз выступал на одной сцене с губернаторским оркестром, был инициатором установки в Тамбове памятника Агапкину и Шатрову и имел нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью».



Напомним, генерал-лейтенант, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерий Халилов трагически погиб в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 года.



Фото областной администрации. Вечер памяти состоится 7 февраля в Тамбовском областном драматическом театре. Как сообщили в региональной администрации, на мероприятии, на которое приглашены родственники прославленного дирижера, выступит военный оркестр Вооружённых Сил Российской Федерации. Концерт начнется в 19.00. Вход по пригласительным. Получить бесплатный билет можно в кассе Тамбовского драматического театра (ул.Интернациональная, 15).Валерий Халилов был руководителем Международным фестивалем духовых оркестров, который проходит в Тамбове. Он не раз выступал на одной сцене с губернаторским оркестром, был инициатором установки в Тамбове памятника Агапкину и Шатрову и имел нагрудный знак «За заслуги перед Тамбовской областью».Напомним, генерал-лейтенант, художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Валерий Халилов трагически погиб в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 года.



