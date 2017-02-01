Тамбовские театры получат 8 миллионов рублей Комментариев: 0



Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий 56 субъектам РФ на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в городах с численностью менее 300 тысяч человек, сообщает региональная администрация. Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.



В частности, объем субсидирования тамбовских театров составит 8,202 миллиона рублей. К этой сумме добавятся еще 911 тысяч рублей, которые планируется выделить из областной казны. Поддержку получат Мичуринский драматический и Тамбовский молодежный театры. На эту средства они смогут закупить новое необходимое сценическое оборудование. Федеральный бюджет выделил Тамбовской области более 8 миллионов рублей на поддержку местных театров.Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий 56 субъектам РФ на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы в городах с численностью менее 300 тысяч человек, сообщает региональная администрация. Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы.В частности, объем субсидирования тамбовских театров составит 8,202 миллиона рублей. К этой сумме добавятся еще 911 тысяч рублей, которые планируется выделить из областной казны. Поддержку получат Мичуринский драматический и Тамбовский молодежный театры. На эту средства они смогут закупить новое необходимое сценическое оборудование.



