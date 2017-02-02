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На фестиваль авторской песни в Котовск приедут исполнители из разных городов
Вчера, 09:24
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В этом месяце в Котовске в шестой раз состоится межрегиональный фестиваль авторской песни, который назван словами из известной композиции Олега Митяева «Крепитесь люди, скоро лето...».
Концерт соберет авторов и исполнителей из разных городов. Ожидается приезд участников из Москвы, Липецка, Воронежа, Боброва, Ельца и Тамбова. К ним присоединятся конкурсанты из Котовска.
Как сообщили в администрации города, фестиваль пройдет 18 февраля на базе Котовского дворца культуры. Начало в 17.00.
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