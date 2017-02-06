|
В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря
Вчера, 12:02
Комментариев: 0
Версия для печати
С 10 по 17 февраля в Тамбовской области состоятся концерты знаменитого хора Валаамского монастыря. С начала года этот творческий коллектив совершает благотворительный тур по российским регионам, в который была и Тамбовщина. За это время концерты прошли в более чем 150 городах.
В Тамбовскую область хор привезет музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама». Как сообщили в областной администрации, в ней прозвучат старинные церковные распевы, произведения Глинки, Рахманинова, Чеснокова, Бордака, лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной войн (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), а также стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.
Хор Валаамского монастыря существует с августа 2005 года. Он был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора. Хор является одновременно богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.
Расписание концертов:
10 февраля 17.30 Котовск.
11 февраля 17.00 Моршанск.
12 февраля 13.00 Кирсанов.
13 февраля 16.00 Уварово.
14 февраля 18.00 Мичуринск.
15 февраля 17.00 Рассказово.
16 февраля 18.30 Тамбов.
Фото областной администрации.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.