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В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря

Вчера, 12:02
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В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря С 10 по 17 февраля в Тамбовской области состоятся концерты знаменитого хора Валаамского монастыря. С начала года этот творческий коллектив совершает благотворительный тур по российским регионам, в который была и Тамбовщина. За это время концерты прошли в более чем 150 городах.

В Тамбовскую область хор привезет музыкально-поэтическую программу «Свет Валаама». Как сообщили в областной администрации, в ней прозвучат старинные церковные распевы, произведения Глинки, Рахманинова, Чеснокова, Бордака, лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной войн (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), а также стихи поэтов Серебряного века и современных авторов.

Хор Валаамского монастыря существует с августа 2005 года. Он был создан по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора. Хор является одновременно богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.

Расписание концертов:

10 февраля 17.30 Котовск.

11 февраля 17.00 Моршанск.

12 февраля 13.00 Кирсанов.

13 февраля 16.00 Уварово.

14 февраля 18.00 Мичуринск.

15 февраля 17.00 Рассказово.

16 февраля 18.30 Тамбов.


Фото областной администрации.
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