Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

» » » Художница Натан представила тамбовчанам свои работы

Художница Натан представила тамбовчанам свои работы

Вчера, 15:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Художница Натан представила тамбовчанам свои работы Новая выставка доступна для посетителей Музея-усадьбы С.В. Рахманинова. Гости «Ивановки» могут увидеть работы Натан, сообщает региональное управление культуры и архивного дела.

Наталья Николаевна Шевченко (творческий псевдоним Натан) — российская художница. Является членом Союза художников России, лауреатом II степени IV Международного конкурса художников «Мир. Энергия. Человек» (Астана). Родилась она в Ленинграде, но сейчас живет и работает в Краснодаре.

Картины Натан входят в фонды музеев различных городов России. Ее творения находятся в посольствах РФ в Астане, Люксембурга, Вены, Рима.

Фото областного управления культуры и архивного дела.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Цветы и краски Валентины Сизовой

Художница Ольга Краскова представит свою персональную выставку

В Тамбове начнет работу персональная выставка Елены Ланиной

Посетители «Ивановки» смогут увидеть «Зимнюю сказку»

Художница Татьяна Потокина-Курилкина представила свои работы на выставке в ...

В Мичуринске открывается семейная выставка тамбовских художников

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы

Вчера, 19:37
0
На этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера.

Художница Натан представила тамбовчанам свои работы

Вчера, 15:52
0

Два известных певца приедут с концертами в Мичуринск

Вчера, 11:13
0
Выступления состоятся накануне 8 марта.

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

9 февраля 2017
0
Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Для посадки леса и озеленения в Тамбовской области в 2017 году вырастили 10 миллионов молодых деревьев

9 февраля 2017
0
Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.

Житель Мичуринска обокрал массажный салон на 80 тысяч рублей

9 февраля 2017
0
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.

Рязанская область получила признание Минсельхоза РФ

9 февраля 2017
0
Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«Лукойл» увеличит мощность завода в Саратовской области

9 февраля 2017
0
Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства.

Сугроб помешал уехать пьяному угонщику

8 февраля 2017
0
Молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Более 4 тысяч спортсменов со всей области приедут в Тамбов на "Лыжню России"

8 февраля 2017
0
Среди них - спортсмены и любители лыжного спорта, горожане, ведущие активный образ жизни.

Тамбовский пенсионер обвиняется в растлении 14-летней школьницы

7 февраля 2017
0
Следствием установлено, что мужчина знал о возрасте девушки.

В Уварово сдали нормы ГТО на лыжах

7 февраля 2017
0
В Уварово 3 февраля в пригородном лесу состоялся зачет по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в беге на лыжах. Проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО смогли все желающие.

Единороссы победили на всех муниципальных выборах в Тамбовской области

7 февраля 2017
0
По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся 5 февраля 2017 года выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия».

Центральную улицу Мичуринска оставят пешеходной зоной

7 февраля 2017
0
Улица Советская останется по-прежнему закрытой для движения транспорта. Такое решение было озвучено вчера на встрече руководства области и города.

Тарифы в общественном транспорте поднимать не будут

7 февраля 2017
0
Традиционно, в начале каждого года тема повышения оплаты за проезд в транспорте становится одной из главных, будоражащих общественное мнение. Перевозчики просят рассмотреть вопрос увеличения цены на свои услуги, в этом году шкала их требований в зависимости от повышения стоимости ГСМ варьируется от

В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря

7 февраля 2017
0
С начала года этот творческий коллектив совершает благотворительный тур по российским регионам, в который была и Тамбовщина.

В Тамбовской области стартовал Зимний фестиваль ГТО

7 февраля 2017
0
В течение двух месяцев, с 6 февраля по 1 апреля, тамбовчане всех категорий будут соревноваться друг с другом в силе, ловкости и меткости.

В Рассказовском районе открыт новый комбикормовый завод

6 февраля 2017
0
В Рассказовском районе на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК», открылся комбикормовый завод. ООО «РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории Тамбовской области. Предприятие построено в Рассказовском районе датским инвестором.

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

6 февраля 2017
0
В Тамбовской области созданы все условия для того, чтобы осужденные могли встать на путь исправления и после освобождения вернуться к нормальной жизни, а производственная база системы ФСИН работала на благо региона. К такому выводу пришел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

На Тамбовщину идет аномально холодная погода

6 февраля 2017
0
С 7 по 9 февраля среднесуточная температура в регионе опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.

В областном центре открыли еще одну мемориальную доску

6 февраля 2017
0
Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова, погибшего при исполнении боевого задания в Чеченской республике в 2002 году.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net