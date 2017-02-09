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Художница Натан представила тамбовчанам свои работы
Вчера, 15:52
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Новая выставка доступна для посетителей Музея-усадьбы С.В. Рахманинова. Гости «Ивановки» могут увидеть работы Натан, сообщает региональное управление культуры и архивного дела.
Наталья Николаевна Шевченко (творческий псевдоним Натан) — российская художница. Является членом Союза художников России, лауреатом II степени IV Международного конкурса художников «Мир. Энергия. Человек» (Астана). Родилась она в Ленинграде, но сейчас живет и работает в Краснодаре.
Картины Натан входят в фонды музеев различных городов России. Ее творения находятся в посольствах РФ в Астане, Люксембурга, Вены, Рима.
Фото областного управления культуры и архивного дела.
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