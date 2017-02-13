Чем порадует зрителей Тамбовский драматический театр в марте?

Тамбовская область планирует присоединиться к патриотической акции #ЗояГерой. Акция памяти в социальных сетях организована в честь нашей землячки, прославленной партизанки Зои Космодемьянской.
Мичуринск 14 февраля приветствовал один из удивительных коллективов России — хор Валаамского монастыря. В рамках всероссийского тура с программой «Свет Валаама» прославленные исполнители посетили и Мичуринск, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Сегодня мобильный пункт заготовки крови развернул работу на базе Знаменской ЦРБ. Кровь сдали 80 человек, из них 9 человек впервые. Наиболее активными донорами стали жители поселка Первомайское, работники сахарного завода, центральной районной больницы и сотрудники администрации.
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов. В День памяти воинов-интернационалистов губернатор Александр Никитин обратился к участникам боевых действий в Афганистане, ветеранам локальных конфликтов, их родным и близким.
Главной причиной дорожно-транспортного происшествия полицейские называют плохие погодные условия.
К расчистке федеральных трасс в регионе подготовлено 170 единиц спецтехники.
Состязания проходили в пяти возрастных группах. Были предусмотрены три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км.
Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал планы губернатора Тамбовской области по развитию спортивной инфраструктуры региона.
Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть новых постояльцев.
ГК «АСБ» планирует построить в районе села Вельможка Гавриловского района Тамбовской области всесезонный спортивно-развлекательный горнолыжный комплекс, сообщает пресс-служба компании.
На этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера.
Выступления состоятся накануне 8 марта.
Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.
Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.
Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.
Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства.
Молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Среди них - спортсмены и любители лыжного спорта, горожане, ведущие активный образ жизни.