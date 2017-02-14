В Тамбове представят книгу-альбом об Усадьбе Асеевых Комментариев: 0



17 февраля в 15 часов состоится презентации книги-альбома «Усадьба Асеевых». Над изданием работали исследователи, искусствоведы, краеведы Тамбовщины, сообщили в Музейном комплексе. Книга содержит редкие исторические фотографии, позволяющие воссоздать облик усадьбы в середине прошлого века. Содержаться в ней и интересные факты о семье Михаила Асеева.



В рамках презентации издания состоится праздничный концерт с участием лучших артистов города и церемония награждения всех, кто внес значительный вклад в развитие Музейного комплекса. Музейный комплекс является одним из памятников архитектуры эпохи Модерн федерального значения. Каждый год Усадьба Асеевых принимает более 100 тысяч посетителей. Сегодня комплекс является одной из главных событийных площадок не только Тамбова, но и всей области.17 февраля в 15 часов состоится презентации книги-альбома «Усадьба Асеевых». Над изданием работали исследователи, искусствоведы, краеведы Тамбовщины, сообщили в Музейном комплексе. Книга содержит редкие исторические фотографии, позволяющие воссоздать облик усадьбы в середине прошлого века. Содержаться в ней и интересные факты о семье Михаила Асеева.В рамках презентации издания состоится праздничный концерт с участием лучших артистов города и церемония награждения всех, кто внес значительный вклад в развитие Музейного комплекса.



