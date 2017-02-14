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Тамбовскому драмтеатру – 230 лет

Сегодня, 11:22
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Тамбовскому драмтеатру – 230 лет 17 февраля Тамбовский драматический театр будет праздновать большую дату – 230 лет со дня своего образования.

Его история берет начало в 1786 году. Один из старейших театров России был основан выдающимся поэтом и общественным деятелем XVIII века Гавриилом Романовичем Державиным.

На тамбовскую сцену в разное время выходили великие артисты - П.С. Мочалов, В.Н. Давыдов и В.И. Качалов, знаменитые братья Адельгейм, В.И. Живокини и Н.Х. Рыбаков, Народная артистка РСФСР Т.А. Еремеева (Битрих), Народный артист СССР И.Н. Марин, известный киноактер, Народный артист РФ В.Ф. Степанов, знаменитая телеведущая В.М. Леонтьева и другие.

В 1986 году к 200-летию основания Тамбовский театр был награжден орденом «Знак Почета». С этого момента он именуется, как Тамбовский государственный ордена «Знак Почета» драматический театр.

Сегодня труппа театра насчитывает сорок семь человек, среди которых - Народный артист России Ю.В. Томилин, заслуженные артисты РСФСР М.П. Березин и В.С. Попова, заслуженные артисты России С.Я. Томилина и И.Б. Горбацкая, заслуженная артистка Украины Е.В. Кондрашкина и талантливая молодежь.

Театр является активным участником различных фестивалей и конкурсов, активно гастролирует.

В программе юбилейного вечера – масштабное театрализованное представление «Славные страницы прошлого Тамбовского театра». Поздравить юбиляров придут партнеры и друзья, а также лучшие творческие коллективы города и области.
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