В центре Тамбова временно запретят остановку 0 В связи с подготовкой к празднованию Дня защитника Отечества и 8 марта на некоторых улицах в Тамбове будет запрещена остановка транспорта.

Любителей прекрасного ждет очередная выставка 0 Вниманию тамбовчан будут представлены более ста работ, среди которых – графика и этюды

В Тамбове произошла поножовщина с трупом и пострадавшими 0 По одной из версий, между погибшим и пострадавшими произошел конфликт, который закончился резней.

Тамбовский драматический театр готовит три премьеры 0 В начале февраля театр представил публике спектакль «Варшавская мелодия».

В областном центре начинается празднование Широкой Масленицы 0 С 20 по 26 февраля в областном центре пройдут Масленичные народные гулянья.

Резкое потепление в Тамбове может привести к подтоплению 0 Температура воздуха в городе может подняться до +5 градусов. Также прогнозируется обильное выпадение осадков в виде мокрого снега и дождя.

Тамбовчане отметили День вывода советских войск из Афганистана 0 15 февраля исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. В этот день в областном центре у памятника воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное важной дате.

Тамбовские "пятачки" растут в весе 0 Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-центр» опубликовал обзор рынка свинины за 2016 год. По итогам прошлого года Тамбовская область стала одним из главных производителей свинины в стране. В двадцатке российских регионов с самыми высокими объемами производства область заняла третье место,

Бывший рязанский губернатор Ковалев попрощался с Путиным 0 Владимир Путин встретился в Кремле с бывшими главами регионов, которые ушли в отставку. На встрече присутствовали бывшие руководители Рязанской и Новгородской областей, Пермского края, Карелии и Бурятии.

Тамбовская область станет участником проекта «Сложности перехода» 0 Акция направлена на привлечение внимания всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах.

Тамбовскому драмтеатру – 230 лет 0 В программе юбилейного вечера – масштабное театрализованное представление «Славные страницы прошлого Тамбовского театра». Поздравить юбиляров придут партнеры и друзья, а также лучшие творческие коллективы города и области.

Зоя Космодемьянская - наш герой 0 Тамбовская область планирует присоединиться к патриотической акции #ЗояГерой. Акция памяти в социальных сетях организована в честь нашей землячки, прославленной партизанки Зои Космодемьянской.

Хор Валаамского монастыря выступил в Мичуринске 0 Мичуринск 14 февраля приветствовал один из удивительных коллективов России — хор Валаамского монастыря. В рамках всероссийского тура с программой «Свет Валаама» прославленные исполнители посетили и Мичуринск, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Жители Знаменки сдали кровь 0 Сегодня мобильный пункт заготовки крови развернул работу на базе Знаменской ЦРБ. Кровь сдали 80 человек, из них 9 человек впервые. Наиболее активными донорами стали жители поселка Первомайское, работники сахарного завода, центральной районной больницы и сотрудники администрации.