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Любителей прекрасного ждет очередная выставка
Сегодня, 12:03
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22 февраля в 15 часов в Тамбовской областной картинной галерее открывается экспозиция работ тамбовского художника Бориса Ткачева.
Вниманию посетителей будут представлены более ста работ, среди которых – графика и этюды, созданные за последние два года.
Борис Ткачев родился в райцентре Знаменка в семье учителей. В 1979 году получил диплом Пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого , где учился на живописно-педагогическом отделении.
Является членом Союза художников России. Принимал участие во всероссийских, зональных и областных выставках. Работает в разных жанрах, в частности пейзаж, натюрморт, портрет.
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