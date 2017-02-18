|
Тамбовский драматический театр готовит три премьеры
18 февраля 2017
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский драматический театр, который на днях отпраздновал свой 230-ый юбилей, готовит к премьерному выпуску еще три спектакля. В основе постановок лежат произведения «Мейлах в октябре» Р. Мусаева (Режиссёр-постановщик - Никита Рак), «Дон Жуан» Ж.Б. Мольера (Режиссёр-постановщик - Андрей Лапиков), «Доходное место» А. Островского (Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Украины, народный артист Латвийской ССР Аркадий Кац).
Напомним, в начале февраля театр представил публике спектакль «Варшавская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина в постановке Сергея Шипицина (Санкт-Петербург»). Роли играют: Анна Тимошина, Сергей Ключников, Егор Неугасов.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.