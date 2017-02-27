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Выставка "Женский взгляд" в Тамбове
27 февраля 2017
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Тридцать авторов примут участие в выставке, посвященной 8 марта, которая пройдет в выставочном зале Тамбовского отделения Союза художников России. Живопись, скульптура, декоративно-прикладное творчество – все работы возвещают о наступлении весны, пробуждении природы и романтических чувств. Творения принадлежат женской части состава Союза художников Тамбова. Авторы – разноплановые художницы разных поколений. Произведения представительниц старшего поколения - А.В.Ладыгиной, О.А.Голуновой, А.А.Разиной хранятся в музеях страны.
Посетителям будут представлены разножанровые работы. Традиционно, одним из ведущих является натюрморт. Свое место на выставке займут пейзажи, портреты, декоративные композиции.
По данным регионального управления культуры и архивного дела, открытие выставки состоится 1 марта. Экспозиция получила название "Женский взгляд".
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