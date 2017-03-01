Персональная выставка художника Николая Насонова открывается в Тамбове Комментариев: 0



Николай Насонов родился в Моршанске. В 1975 году окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого. В 1978 году стал членом объединения молодых художников и искусствоведов. С 1996 года член Союза художников России.



Свой творческий путь Николай Насонов начинал в искусстве графики. В последние годы отдавал предпочтение живописи. Но излюбленным его жанром всегда был пейзаж.



Немало работ он посвятил своей малой Родине – Моршанску и его окрестностям. Николай Насонов принимал участие в международных, всероссийских, республиканских, региональных, областных, групповых выставках. Его творения можно увидеть в музеях области и в частных коллекциях в России и за рубежом.



Николай Насонов рано ушел из жизни, но оставил после себя много работ, наполненных особым теплом.



В честь 65-летия тамбовского художника Николая Насонова (1952-2016) в областной картинной галерее 3 марта открывается выставка его работ. Более 40 произведений живописи, созданные в разные периоды творчества, включены в экспозицию, сообщили в галерее.Николай Насонов родился в Моршанске. В 1975 году окончил Пензенское художественное училище имени К.А. Савицкого. В 1978 году стал членом объединения молодых художников и искусствоведов. С 1996 года член Союза художников России.Свой творческий путь Николай Насонов начинал в искусстве графики. В последние годы отдавал предпочтение живописи. Но излюбленным его жанром всегда был пейзаж.Немало работ он посвятил своей малой Родине – Моршанску и его окрестностям. Николай Насонов принимал участие в международных, всероссийских, республиканских, региональных, областных, групповых выставках. Его творения можно увидеть в музеях области и в частных коллекциях в России и за рубежом.Николай Насонов рано ушел из жизни, но оставил после себя много работ, наполненных особым теплом.



