«Ивановка» прошла в финал туристического конкурса Комментариев: 0



Конкурс «Диво России» направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, призван повышать интерес к путешествиям по стране. В этом году на конкурс поступило 78 заявок от регионов ЦФО. Уникальность проектов, наличие «изюминки», оригинальность и качество презентации, четкий выбор целевых групп и туристскую привлекательность объекта или события стали критериями оценки.



Видеопрезентация «Ивановки» признана лучшей в своей номинации. Как рассказали в региональной администрации, ее продемонстрировали многочисленным посетителям Интурмаркета. В ролике рассказывается о музее как о центре сохранения российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Сегодня «Ивановка» принимает научные конференции, международные фестивали, конкурсы, концерты, музыкальные и театральные ассамблеи.



Финал конкурса состоится 30 мая в здании Торгово-Промышленной Палаты РФ, в Москве.



Фото областной администрации. На международной туристической выставке «Интурмаркет-2017», которую посетила делегация Тамбовской области, определили финалистов IV фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» по Центральному федеральному округу. Одним из тех, кто прошел в финал, стал Музей-усадьба Сергея Рахманинова «Ивановка», занявший первое место в номинации «Историко-архитектурные, религиозные объекты и музеи».Конкурс «Диво России» направлен на развитие внутреннего и въездного туризма, призван повышать интерес к путешествиям по стране. В этом году на конкурс поступило 78 заявок от регионов ЦФО. Уникальность проектов, наличие «изюминки», оригинальность и качество презентации, четкий выбор целевых групп и туристскую привлекательность объекта или события стали критериями оценки.Видеопрезентация «Ивановки» признана лучшей в своей номинации. Как рассказали в региональной администрации, ее продемонстрировали многочисленным посетителям Интурмаркета. В ролике рассказывается о музее как о центре сохранения российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Сегодня «Ивановка» принимает научные конференции, международные фестивали, конкурсы, концерты, музыкальные и театральные ассамблеи.Финал конкурса состоится 30 мая в здании Торгово-Промышленной Палаты РФ, в Москве.



