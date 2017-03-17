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Выставка, посвященная юбилею области, открылась в Тамбове
Вчера, 18:05
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Выставка, посвященная 80-летию Тамбовской области, готова принять посетителей. Более 200 произведений различных видов и жанров изобразительного искусства тамбовских художников уже предстали перед первыми посетителями областной картинной галереи.
Особенностью данной выставки является её ретроспективный характер. Авторы представили свои работы, вне зависимости от времени их исполнения.
В картинной галерее сообщили, что большая часть творений – произведения живописи. Они привлекают разнообразием стилей и манер. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, натюрморты.
В разделе графики привлекает разнообразие жанров и техник исполнения - это офорты, рисунки и акварели. Представлены и храмовое искусство, работы скульпторов и декоративно-прикладное творчество. На выставке можно также познакомиться с ювелирными изделиями.
Участниками выставки стали признанные мастера и молодые художники. Разнообразие работ свидетельствует о развитии тамбовского изобразительного искусства.
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