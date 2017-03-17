Выставка, посвященная юбилею области, открылась в Тамбове Комментариев: 0



Особенностью данной выставки является её ретроспективный характер. Авторы представили свои работы, вне зависимости от времени их исполнения.



В картинной галерее сообщили, что большая часть творений – произведения живописи. Они привлекают разнообразием стилей и манер. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, натюрморты.



В разделе графики привлекает разнообразие жанров и техник исполнения - это офорты, рисунки и акварели. Представлены и храмовое искусство, работы скульпторов и декоративно-прикладное творчество. На выставке можно также познакомиться с ювелирными изделиями.



Участниками выставки стали признанные мастера и молодые художники. Разнообразие работ свидетельствует о развитии тамбовского изобразительного искусства. Выставка, посвященная 80-летию Тамбовской области, готова принять посетителей. Более 200 произведений различных видов и жанров изобразительного искусства тамбовских художников уже предстали перед первыми посетителями областной картинной галереи.Особенностью данной выставки является её ретроспективный характер. Авторы представили свои работы, вне зависимости от времени их исполнения.В картинной галерее сообщили, что большая часть творений – произведения живописи. Они привлекают разнообразием стилей и манер. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, натюрморты.В разделе графики привлекает разнообразие жанров и техник исполнения - это офорты, рисунки и акварели. Представлены и храмовое искусство, работы скульпторов и декоративно-прикладное творчество. На выставке можно также познакомиться с ювелирными изделиями.Участниками выставки стали признанные мастера и молодые художники. Разнообразие работ свидетельствует о развитии тамбовского изобразительного искусства.



