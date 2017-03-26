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Тамбовчане стали чаще посещать театр

Вчера, 11:18
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Тамбовчане стали чаще посещать театр Сегодня театралы отмечают свой профессиональный праздник. Поздравления по этому случаю принимают профессиональные артисты, а также участники любительских театральных коллективов и кружков.

В Тамбовской области существуют четыре профессиональных театра - Тамбовский и Мичуринский драматические театры, театр кукол, Тамбовский молодёжный театр. Каждый из них занял свою нишу и имеет свою аудиторию.

Прошедший 2016 год показал, что театральное искусство у тамбовчан востребовано. По данным региональной администрации, за год количество зрителей, побывавших в театрах, увеличилось на 1,2%. Тамбовской публике показали более 1600 спектаклей, из которых 24 – премьеры. Репертуар тамбовских театров сформирован из произведений русских и зарубежных классиков и работ современных авторов.
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