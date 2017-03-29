К юбилею Тамбовской области проводится конкурс фотографий Комментариев: 0



Номинации конкурса:



- «Краса земли Тамбовской» - работы, запечатлевшие природу области в разное время года;

- «Архитектура вдохновляет» - работы, передающие виды городов, поселков, сел, деревень, уникальные здания, памятники, места отдыха и другие объекты, расположенные на территории Тамбовской области;

- «Люди о людях» - работы, показывающие характер человека, эпоху, в которой он живет, любовь к родному краю;

- «Благословенная Тамбовская земля» - работы, отражающие духовную жизнь края, православные традиции;

- «Тамбовский бренд тебе, товарищ…» - работы, демонстрирующие бренды Тамбовской области;

- «Тамбовщина интернациональная» - работы, отражающие взгляд иностранцев на Тамбовский край.



Специальные номинации конкурса:



- «Улыбка Тамбовщины»;

- «Кадр рабочего дня»;

- «Фотолетопись региона»;

- «Будущее региона»;

- «Виртуальная симпатия» (для формата on-line голосования на сайте Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина).



Фотоконкурс проводится в три этапа:



I этап - с 1 марта по 31 августа 2017 г. - прием работ, регистрация участников;

II этап - c 1 сентября по 15 сентября 2017 г. — просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей;

III этап - 22 сентября 2017 г. - награждение победителей и призеров фотоконкурса.



Прием работ осуществляется по электронному адресу организационного комитета фотоконкурса: rcpb-68@yandex.ru, а также в Региональном центре Президентской библиотеки по адресу, который находится в областной библиотеки имени А.С. Пушкина (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17, 4 этаж). В этом году Тамбовская область отмечает 80-летние с момента своего образования. К этому событию приурочен конкурс фотографий «C юбилеем, край Тамбовский!». Как сообщили в администрации Тамбова, участие в творческом состязании могут принять как профессиональные фотографы, так и любители, независимо от пола, возраста, рода занятий и увлечений. К конкурсу могут присоединиться коллективы авторов, редакций, а также других объединений и организаций. Конкурсант может подать заявку на участие в нескольких номинациях. Один автор может предоставить не более 15 работ.- «Краса земли Тамбовской» - работы, запечатлевшие природу области в разное время года;- «Архитектура вдохновляет» - работы, передающие виды городов, поселков, сел, деревень, уникальные здания, памятники, места отдыха и другие объекты, расположенные на территории Тамбовской области;- «Люди о людях» - работы, показывающие характер человека, эпоху, в которой он живет, любовь к родному краю;- «Благословенная Тамбовская земля» - работы, отражающие духовную жизнь края, православные традиции;- «Тамбовский бренд тебе, товарищ…» - работы, демонстрирующие бренды Тамбовской области;- «Тамбовщина интернациональная» - работы, отражающие взгляд иностранцев на Тамбовский край.- «Улыбка Тамбовщины»;- «Кадр рабочего дня»;- «Фотолетопись региона»;- «Будущее региона»;- «Виртуальная симпатия» (для формата on-line голосования на сайте Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина).I этап - с 1 марта по 31 августа 2017 г. - прием работ, регистрация участников;II этап - c 1 сентября по 15 сентября 2017 г. — просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, определение победителей;III этап - 22 сентября 2017 г. - награждение победителей и призеров фотоконкурса.Прием работ осуществляется по электронному адресу организационного комитета фотоконкурса: rcpb-68@yandex.ru, а также в Региональном центре Президентской библиотеки по адресу, который находится в областной библиотеки имени А.С. Пушкина (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 17, 4 этаж).



