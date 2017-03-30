Спектакли кукольного театра в апреле

Фестиваль цветов вновь пройдет в Тамбове 0 Как и в прошлые годы, участие в нем примут местные цветоводы, а также гости из других регионов.

В Тамбовской области выберут "Учителя года" 0 В Тамбовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Две недели 29 педагогов из 29 городов и районов области будут вести борьбу за победу.

К юбилею Тамбовской области проводится конкурс фотографий 0 Участие в творческом состязании могут принять как профессиональные фотографы, так и любители, независимо от пола, возраста, рода занятий и увлечений.

Мокрый снег и дождь осложнили дорожные условия на тамбовских трассах 0 Госавтоинспекция области напоминает водителям о соблюдении мер осторожности на дорогах, скоростного режима и оптимальной дистанции.

В Тамбовской области неустановленный пешеход стал жертвой ДТП 0 Он переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой «зебры».

В Тамбове начался месячник по благоустройству 0 Уборка города пройдет с 27 марта по 28 апреля.

Более 3 тысяч тамбовских школьников приняли участие в олимпиаде по избирательному праву 0 Старшеклассники Тамбовской области готовятся к финалу региональной олимпиады по избирательному праву и избирательному процессу среди учащихся общеобразовательных учреждений.

Мичуринск ждет масштабное озеленение 0 Разработка проектов по украшению наукограда велась с декабря.

Начинают работу дачные маршруты 0 Сезон дачных перевозок стартует 8 апреля.

Кадастровая палата ответила на вопросы жителей области 0 В Кадастровой палате по Тамбовской области прошла онлайн-консультация, на тему: «технический план». На вопросы граждан ответила начальник отдела учетно-регистрационных действий №2 - Светлана Ульева. В ходе проведения мероприятия поступили вопросы от жителей города Тамбова и области.

ГК "АСБ" стала инициатором круглого стола с участием представителей педагогического сообщества 0 28 марта в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялся круглый стол «Разработка комплексного подхода к социализации личности». Участниками обсуждения, инициированного Группой компаний «АСБ», АНО «Институт общественных и политических коммуникаций, кафедрой «Связи с общественностью»