В Тамбовской области проходит 36-ой Рахманиновский фестиваль Комментариев: 0



2 апреля артисты выступили еще раз. Они исполнили симфонию №5 Александра Глазунова и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова.



Рахманиновский фестиваль будет проходить в течение апреля-мая. Его площадками станут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», зал Тамбовского колледжа искусств. В рамках фестиваля выступят российские и зарубежные исполнители, молодые музыканты и признанные мастера: Николай Луганский, Александр Князев, Ирина Бочкова, Александр Карпеев, Жерард Аймонче, Глеб Степанов, Ирина Осипова и другие.



Завершится музыкальный марафон 18 мая концертом под открытым небом. В обладминистрации рассказали, что в этот день на площади Музыки состоится постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко», в которой будут задействованы местные артисты и гости: Софья Орешко (сопрано), солист театра «Новая опера» и «АСТАНА-опера» Нурлан Бекмухамбетов (тенор), солист Большого театра России Андрей Григорьев (баритон), солист театра «Новая опера» Владимир Кудашев (бас). На Тамбовщину вновь вернулся международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова. 1 апреля на сцене Тамбовского драматического театра состоялось его открытие. В этот день для зрителей выступил Воронежский академический симфонический оркестр под руководством народного артиста России Владимира Вербицкого. Коллектив исполнил "Концерт для фортепиано с оркестром №1" Рахманинова и "Симфонию №11" Дмитрия Шостаковича "1905-й год". На тамбовскую сцену также вышла солистка Московской государственной филармонии, пианистка Екатерина Мечетина.2 апреля артисты выступили еще раз. Они исполнили симфонию №5 Александра Глазунова и Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова.Рахманиновский фестиваль будет проходить в течение апреля-мая. Его площадками станут Тамбовский драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», зал Тамбовского колледжа искусств. В рамках фестиваля выступят российские и зарубежные исполнители, молодые музыканты и признанные мастера: Николай Луганский, Александр Князев, Ирина Бочкова, Александр Карпеев, Жерард Аймонче, Глеб Степанов, Ирина Осипова и другие.Завершится музыкальный марафон 18 мая концертом под открытым небом. В обладминистрации рассказали, что в этот день на площади Музыки состоится постановка оперы Сергея Рахманинова «Алеко», в которой будут задействованы местные артисты и гости: Софья Орешко (сопрано), солист театра «Новая опера» и «АСТАНА-опера» Нурлан Бекмухамбетов (тенор), солист Большого театра России Андрей Григорьев (баритон), солист театра «Новая опера» Владимир Кудашев (бас).



