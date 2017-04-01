В Тамбове представлена экспозиция к 100-летию органов ЗАГС Комментариев: 0



Перьевые ручки и чернильницы советского периода, именные медали, вручавшиеся при рождении на тамбовской земле, и даже метрические книги дореволюционной России – это лишь небольшой список предметов, которые представлены посетителю. Есть печатная машинка, а также один из подлинных экземпляров Декрета СНК РСФСР 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».



Как отметили в горадминистрации, вся экспозиция собиралась буквально по крупицам на протяжении нескольких лет. Одним их ценных экспонатов является наряд невесты 1918 года ручной работы, переданный музею тамбовчанкой Людмилой Незнановой. Именно он положил начало всей экспозиции.



С открытия выставки стартует череда праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Но главные изменения ожидаются в 2018 году, когда будет создан Единый реестр актов гражданского состояния.



Фото администрации Тамбовской области. В областном центре на базе музея Ивана Потапова начала работать уникальная выставка. К 100-летию органов ЗАГС представлена экспозиция, объединившая более 50 экспонатов.Перьевые ручки и чернильницы советского периода, именные медали, вручавшиеся при рождении на тамбовской земле, и даже метрические книги дореволюционной России – это лишь небольшой список предметов, которые представлены посетителю. Есть печатная машинка, а также один из подлинных экземпляров Декрета СНК РСФСР 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».Как отметили в горадминистрации, вся экспозиция собиралась буквально по крупицам на протяжении нескольких лет. Одним их ценных экспонатов является наряд невесты 1918 года ручной работы, переданный музею тамбовчанкой Людмилой Незнановой. Именно он положил начало всей экспозиции.С открытия выставки стартует череда праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате. Но главные изменения ожидаются в 2018 году, когда будет создан Единый реестр актов гражданского состояния.



