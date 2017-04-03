Моршанский народный театр представил очередную премьеру Комментариев: 0



Искрометный юмор, закрученный сюжет, герои - не оставили никого равнодушными.



Еще одним сюрпризом для зрителей стала выставка «Удивительный мир кукол», которая работала в фойе ГДК. Экспозиция включила в себя куклы, изготовленные из различных материалов – пряжи, ткани, фарфора, соленого теста и др. Работы сделаны руками участниц клуба декоративно-прикладного искусства «Гармония» Е. Игумновой, М. Аристарховой, Т. Качуриной, В, Соловьевой, А. Федуловой, Е. Хабаровой.



Фото администрации Моршанского района Моршанский народый театр порадовал местных зрителей очередной премьерой. В местной администрации сообщили, что 1 апреля на сцене Моршанского городского Дома культуры коллектив представил спектакль «Волшебная сила любви» по пьесам Ф. Кони «Рике с хохлом, горбом и бельмом» и В. Сологуба «Беда от нежного сердца».Искрометный юмор, закрученный сюжет, герои - не оставили никого равнодушными.Еще одним сюрпризом для зрителей стала выставка «Удивительный мир кукол», которая работала в фойе ГДК. Экспозиция включила в себя куклы, изготовленные из различных материалов – пряжи, ткани, фарфора, соленого теста и др. Работы сделаны руками участниц клуба декоративно-прикладного искусства «Гармония» Е. Игумновой, М. Аристарховой, Т. Качуриной, В, Соловьевой, А. Федуловой, Е. Хабаровой.



