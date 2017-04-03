Выставка, посвященная художнику Аркадию Платицыну, открылась в наукограде Комментариев: 0



Аркадий Платицын является Почетным гражданином Мичуринска. А еще он – график, краевед, участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР и обладатель ордена Отечественной войны ІІ степени, ордена Дружбы, 17 медалей. Его знают, как выдающегося педагога наукограда, создателя и руководителя детской художественной школы имени А.М. Герасимова. В числе его учеников - народный художник России В. Попов, В. Шальнев, В. Хабаров, А. Солопов, В. Сизов.



Аркадий Платицын также тесно сотрудничал с издательствами, иллюстрируя книги тамбовских авторов и праздничные выпуски газет.



Фото администрации Мичуринска

Работы выдающегося мичуринского педагога Аркадия Васильевича Платицина стали экспонатами выставки, которая открылась в литературно-музыкальном музее Мичуринска. Как сообщили в местной администрации, иллюстрации художника к книгам, письма, открытки, фотографии – весь этот материал собрал к открытию выставки его внук – Илья Платицын.Аркадий Платицын является Почетным гражданином Мичуринска. А еще он – график, краевед, участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза художников СССР и обладатель ордена Отечественной войны ІІ степени, ордена Дружбы, 17 медалей. Его знают, как выдающегося педагога наукограда, создателя и руководителя детской художественной школы имени А.М. Герасимова. В числе его учеников - народный художник России В. Попов, В. Шальнев, В. Хабаров, А. Солопов, В. Сизов.Аркадий Платицын также тесно сотрудничал с издательствами, иллюстрируя книги тамбовских авторов и праздничные выпуски газет.



