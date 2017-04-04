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Молодая художница из Курска познакомит тамбовчан со своим творчеством
Вчера, 16:08
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Курская художница Снежана Однодворцева проведет в Тамбове свою персональную выставку. Около 40 ее работ будут размещены в областной картинной галерее и станут доступны для посетителей с 7 апреля.
Снежана Однодворцева является членом Союза художников России. В 2013 году окончила художественно-графический факультет Курского государственного университета. Сейчас руководите Арт-студией «Хохлома» в Курске.
Художницу вдохновляют на творчество поездки. Она много путешествует, участвует в пленэрах в разных городах России. Работы, созданные на пленэрах, ею дорабатываются уже в мастерской, превращаясь в четко композиционно продуманные произведения.
В Тамбове будут представлены творения, написанные на основе пленэрных работ, в Крыму, Липецкой, Ивановской областях и других регионах России. Часть произведений создана в Тамбовской области – «Вечер в Ивановке», «Тамбовский закат», «Карандеевка».
В картинной галерее рассказали, что в мае 2016 года Снежана была участницей проекта «Всероссийский молодежный пленэр «Места силы» в усадьбах Тамбовской области». Вместе с другими молодыми художниками она побывала в местах, где жили знаменитые живописцы, музыканты и общественные деятели. По словам художницы, она «обрела на Тамбовщине свое «место силы».
На выставке также можно увидеть работы, которые она посвятила своей малой Родине.
На снимке - одна из работ художницы.
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