Молодая художница из Курска познакомит тамбовчан со своим творчеством Комментариев: 0



Снежана Однодворцева является членом Союза художников России. В 2013 году окончила художественно-графический факультет Курского государственного университета. Сейчас руководите Арт-студией «Хохлома» в Курске.



Художницу вдохновляют на творчество поездки. Она много путешествует, участвует в пленэрах в разных городах России. Работы, созданные на пленэрах, ею дорабатываются уже в мастерской, превращаясь в четко композиционно продуманные произведения.



В Тамбове будут представлены творения, написанные на основе пленэрных работ, в Крыму, Липецкой, Ивановской областях и других регионах России. Часть произведений создана в Тамбовской области – «Вечер в Ивановке», «Тамбовский закат», «Карандеевка».



В картинной галерее рассказали, что в мае 2016 года Снежана была участницей проекта «Всероссийский молодежный пленэр «Места силы» в усадьбах Тамбовской области». Вместе с другими молодыми художниками она побывала в местах, где жили знаменитые живописцы, музыканты и общественные деятели. По словам художницы, она «обрела на Тамбовщине свое «место силы».



На выставке также можно увидеть работы, которые она посвятила своей малой Родине.



На снимке - одна из работ художницы. Курская художница Снежана Однодворцева проведет в Тамбове свою персональную выставку. Около 40 ее работ будут размещены в областной картинной галерее и станут доступны для посетителей с 7 апреля.Снежана Однодворцева является членом Союза художников России. В 2013 году окончила художественно-графический факультет Курского государственного университета. Сейчас руководите Арт-студией «Хохлома» в Курске.Художницу вдохновляют на творчество поездки. Она много путешествует, участвует в пленэрах в разных городах России. Работы, созданные на пленэрах, ею дорабатываются уже в мастерской, превращаясь в четко композиционно продуманные произведения.В Тамбове будут представлены творения, написанные на основе пленэрных работ, в Крыму, Липецкой, Ивановской областях и других регионах России. Часть произведений создана в Тамбовской области – «Вечер в Ивановке», «Тамбовский закат», «Карандеевка».В картинной галерее рассказали, что в мае 2016 года Снежана была участницей проекта «Всероссийский молодежный пленэр «Места силы» в усадьбах Тамбовской области». Вместе с другими молодыми художниками она побывала в местах, где жили знаменитые живописцы, музыканты и общественные деятели. По словам художницы, она «обрела на Тамбовщине свое «место силы».На выставке также можно увидеть работы, которые она посвятила своей малой Родине.



