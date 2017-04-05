В Тамбове открыли проект "Театральная весна" Комментариев: 0



Участниками проекта становятся школьные театральные коллективы, которые представляют спектакли для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.



В городской администрации отметили, что с 5 по 29 апреля более 1700 школьников разных возрастов смогут увидеть мюзикл, 3 кукольных и 8 драматических спектаклей. Открыл театральную весну спектакль «Бременские музыканты» школы Сколково-Тамбов. В областной центр пришла «Театральная весна». Уже третий год под таким названием в городе реализуется проект, главной целью которого является поддержка и развитие детского театрального искусства.Участниками проекта становятся школьные театральные коллективы, которые представляют спектакли для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.В городской администрации отметили, что с 5 по 29 апреля более 1700 школьников разных возрастов смогут увидеть мюзикл, 3 кукольных и 8 драматических спектаклей. Открыл театральную весну спектакль «Бременские музыканты» школы Сколково-Тамбов.



