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В Тамбове открыли проект "Театральная весна"
Вчера, 14:12
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В областной центр пришла «Театральная весна». Уже третий год под таким названием в городе реализуется проект, главной целью которого является поддержка и развитие детского театрального искусства.
Участниками проекта становятся школьные театральные коллективы, которые представляют спектакли для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций.
В городской администрации отметили, что с 5 по 29 апреля более 1700 школьников разных возрастов смогут увидеть мюзикл, 3 кукольных и 8 драматических спектаклей. Открыл театральную весну спектакль «Бременские музыканты» школы Сколково-Тамбов.
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