В Тамбове стартовала продажа билетов на театральный фестиваль Рыбакова Комментариев: 0



Уже известно, кто примет в нем участие. Это Тульский академический театр драмы, Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр, Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» (г. Тюмень), Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького и Самарский академический театр драмы имени М. Горького.



Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Ольга Яковлева (г. Москва) возглавит жюри фестиваля. В работе судейского корпуса также примут участие: театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский (г. Москва); заслуженный работник культуры РФ, театральный критик Николай Жегин (г. Москва); театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, главный редактор газеты «Дом Актера», ответственный редактор журнала «Станиславский» Ольга Галахова (г. Москва); заслуженный деятель искусств РФ, театральный критик Валерий Подгородинский (г. Москва); лауреат премии имени Н.Х. Рыбакова «Актриса России» Девятого межрегионального театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова, заслуженная артистка РФ Ирина Горбацкая (Тамбовский государственный ордена «Знак Почета» драматический театр).



Первый спектакль фестивальной программы - «Свои люди – сочтемся» А. Островского, который представит Тамбовская "молодежка". Театр «Школа драматического искусства» (г. Москва) со спектаклем «Игроки» Н. Гоголя и Театр «День смерти Моцарта» (г. Варшава) со спектаклем «По поводу прощания с садом» Н.Черкес-Гжелоньска станут почетными гостями фестиваля.



19 мая в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов фестиваля на тамбовской сцене со спектаклем «Амадеус» П. Шеффера выступит Самарский академический театр драмы имени М. Горького.



На днях в городе началась продажа билетов на спектакли фестиваля. Чуть более месяца осталось до начала межрегионального театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова. В этом году большой театральный праздник начнется 11 мая и продлится до 21.Уже известно, кто примет в нем участие. Это Тульский академический театр драмы, Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр, Молодежный театр имени В.С. Загоруйко «Ангажемент» (г. Тюмень), Липецкий государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского, Ростовский академический театр драмы им. Максима Горького и Самарский академический театр драмы имени М. Горького.Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РФ, премии «Золотая маска», актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Ольга Яковлева (г. Москва) возглавит жюри фестиваля. В работе судейского корпуса также примут участие: театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский (г. Москва); заслуженный работник культуры РФ, театральный критик Николай Жегин (г. Москва); театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, главный редактор газеты «Дом Актера», ответственный редактор журнала «Станиславский» Ольга Галахова (г. Москва); заслуженный деятель искусств РФ, театральный критик Валерий Подгородинский (г. Москва); лауреат премии имени Н.Х. Рыбакова «Актриса России» Девятого межрегионального театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова, заслуженная артистка РФ Ирина Горбацкая (Тамбовский государственный ордена «Знак Почета» драматический театр).Первый спектакль фестивальной программы - «Свои люди – сочтемся» А. Островского, который представит Тамбовская "молодежка". Театр «Школа драматического искусства» (г. Москва) со спектаклем «Игроки» Н. Гоголя и Театр «День смерти Моцарта» (г. Варшава) со спектаклем «По поводу прощания с садом» Н.Черкес-Гжелоньска станут почетными гостями фестиваля.19 мая в рамках торжественной церемонии награждения лауреатов фестиваля на тамбовской сцене со спектаклем «Амадеус» П. Шеффера выступит Самарский академический театр драмы имени М. Горького.На днях в городе началась продажа билетов на спектакли фестиваля.



