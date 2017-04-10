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Мичуринский театр целую неделю будет радовать юных зрителей спектаклями, конкурсами и мастер-классами

Вчера, 10:15
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Мичуринский театр целую неделю будет радовать юных зрителей спектаклями, конкурсами и мастер-классами В Мичуринске с 7 апреля проходит традиционная неделя «Театр – детям и юношеству!». Открылась она премьерой спектакля «Принцесса, дракон и рыцари».

«Неделя театра детям и юношеству» - традиционное мероприятие, появившееся в Мичуринске в 60-х годах XX века. В рамках юбилейного 120 сезона коллектив Мичуринского театра подготовил массу разнообразных конкурсов и мастер-классов для молодого поколения. В состязании брэйн-ринг под названием «Тайны Мичуринского драматического театра» участники будут отвечать на вопросы, касающиеся истории театра: его актёрах разных лет, спектаклях, памятных датах. Подсказки можно найти прямо в здании театра.

На втором этаже будет работать выставка сценических костюмов прошлых театральных сезонов, а в фойе можно будет посмотреть разные театральные артефакты – реквизит разных лет.

Кроме того, местную детвору ожидают самые различные конкурсы - на лучший рисунок на театральную тему, лучшее сочинение, фотографию с актером Мичуринского драматического театра, лучшее поздравление театра с днем рождения. Актеры проведут мастер-класс «Время. Мода. Этикет», тренинг по актерскому мастерству «Умение быть разным».

Юные зрители сами подведут итоги театральной недели, выбрав лучший спектакль и актеров. Мероприятие посетят коллеги-актеры из Липецка, Рязани, Тамбова. Как рассказали в областной администрации, учебное учреждение, чьи учащиеся проявят самую большую активность в рамках этой недели, станут обладателями приза. Они получат билеты на 50 тысяч рублей, которые смогут использовать для посещения театра в течение года.
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Мичуринский театр целую неделю будет радовать юных зрителей спектаклями, конкурсами и мастер-классами

Вчера, 10:15
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В Мичуринске с 7 апреля проходит традиционная неделя «Театр – детям и юношеству!».

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