Мичуринский театр целую неделю будет радовать юных зрителей спектаклями, конкурсами и мастер-классами Комментариев: 0



«Неделя театра детям и юношеству» - традиционное мероприятие, появившееся в Мичуринске в 60-х годах XX века. В рамках юбилейного 120 сезона коллектив Мичуринского театра подготовил массу разнообразных конкурсов и мастер-классов для молодого поколения. В состязании брэйн-ринг под названием «Тайны Мичуринского драматического театра» участники будут отвечать на вопросы, касающиеся истории театра: его актёрах разных лет, спектаклях, памятных датах. Подсказки можно найти прямо в здании театра.



На втором этаже будет работать выставка сценических костюмов прошлых театральных сезонов, а в фойе можно будет посмотреть разные театральные артефакты – реквизит разных лет.



Кроме того, местную детвору ожидают самые различные конкурсы - на лучший рисунок на театральную тему, лучшее сочинение, фотографию с актером Мичуринского драматического театра, лучшее поздравление театра с днем рождения. Актеры проведут мастер-класс «Время. Мода. Этикет», тренинг по актерскому мастерству «Умение быть разным».



Юные зрители сами подведут итоги театральной недели, выбрав лучший спектакль и актеров. Мероприятие посетят коллеги-актеры из Липецка, Рязани, Тамбова. Как рассказали в областной администрации, учебное учреждение, чьи учащиеся проявят самую большую активность в рамках этой недели, станут обладателями приза. Они получат билеты на 50 тысяч рублей, которые смогут использовать для посещения театра в течение года. В Мичуринске с 7 апреля проходит традиционная неделя «Театр – детям и юношеству!». Открылась она премьерой спектакля «Принцесса, дракон и рыцари».«Неделя театра детям и юношеству» - традиционное мероприятие, появившееся в Мичуринске в 60-х годах XX века. В рамках юбилейного 120 сезона коллектив Мичуринского театра подготовил массу разнообразных конкурсов и мастер-классов для молодого поколения. В состязании брэйн-ринг под названием «Тайны Мичуринского драматического театра» участники будут отвечать на вопросы, касающиеся истории театра: его актёрах разных лет, спектаклях, памятных датах. Подсказки можно найти прямо в здании театра.На втором этаже будет работать выставка сценических костюмов прошлых театральных сезонов, а в фойе можно будет посмотреть разные театральные артефакты – реквизит разных лет.Кроме того, местную детвору ожидают самые различные конкурсы - на лучший рисунок на театральную тему, лучшее сочинение, фотографию с актером Мичуринского драматического театра, лучшее поздравление театра с днем рождения. Актеры проведут мастер-класс «Время. Мода. Этикет», тренинг по актерскому мастерству «Умение быть разным».Юные зрители сами подведут итоги театральной недели, выбрав лучший спектакль и актеров. Мероприятие посетят коллеги-актеры из Липецка, Рязани, Тамбова. Как рассказали в областной администрации, учебное учреждение, чьи учащиеся проявят самую большую активность в рамках этой недели, станут обладателями приза. Они получат билеты на 50 тысяч рублей, которые смогут использовать для посещения театра в течение года.



