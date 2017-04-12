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На Тамбов опустятся "Библионочь" и "Библиосумерки"

Вчера, 16:58
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На Тамбов опустятся "Библионочь" и "Библиосумерки" Приближается Всероссийская культурная акция «Библионочь». 21-22 апреля Тамбовская область вновь присоединится к ней. Акция проводится в поддержку чтения и на этот раз посвящена Году экологии и особо охраняемых территорий в России.

Главное книгохранилище области подготовило своим посетителям увлекательную программу. С 19 часов 21 апреля до полуночи гостей ждут «Вечеринка в ЭКОстиле», необычные аттракционы, выставки раритетных изданий, встречи с интересными людьми, живая музыка в исполнении профессионалов, уникальные экскурсии, мастер-классы, игры, большой квест по произведению «Алиса в Стране чудес», который будет приурочен к юбилею писателя Льюиса Кэрролла. Центральной темой вечера станет 80-летие Тамбовской области, которое отмечается в этом году. Завершит мероприятие световое шоу, которое состоится на площадке перед библиотекой. Скучать гостям точно не придется. Год назад подобный праздник посетили более полутора тысяч человек.

Как сообщили в региональной администрации, «Библиосумерки» в рамках акции наступят в областной детской библиотеке. Придя в читальню с 18.30 до 21.30, дети попадут в космический центр, где встретятся с героиней повести Кира Булычёва «Девочка с Земли» Алисой Селезневой. Им представится возможность полететь на планету Пандора, с которой их познакомят знаменитые герои «Аватара» Джейк и Нейтири.

Участникам квеста «Заповедник Сказок» предложат отыскать волшебное перо Жар-птицы. Те, кто отправится в литературную экспедицию, попытаются разгадать загадки Сфинкса и найти сокровища древних фараонов.

Для любителей поэзии будет работать мастерская «Экорифмы», где литературным наставником станет профессиональный поэт Валентина Дорожкина. «Страна пирамид» увлечет юных археологов научным шоу, песочной анимацией и мастер-классом по написанию древнеегипетских иероглифов. В «Цветочной долине» будут складывать цвето-пазлы, ребусы, определять цвето-ароматы. Любители музыки попробуют себя в конкурсе «Цветомузыка» и посетят медиагалерею «Вальс цветов». Под занавес насыщенной программы состоится интерактивное поролоновое шоу «РазноЦветие».

22 апреля жители и гости города смогут попасть на фестиваль чтения, который пройдет в Усадьбе Асеевых. Вход в музейный комплекс будет не по билетам, а по книгам, которые принесут с собой посетители. Сформированную в этот день библиотеку передадут в детские дома области.

С 19.30 здесь будет работать Литературная гостиная. Актер Тамбовского драматического театра Вячеслав Шолохов исполнит для посетителей стихи Иосифа Бродского, Геннадия Шпаликова, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Михаила Лермонтова и Сергея Есенина. После гости увидят моноспектакль "Монолог Евы". Его автор – актриса тамбовского театра драмы, лауреат международного театрального фестиваля "Соотечественники", дипломант всероссийских театральных фестивалей Ольга Сирото. В спектакле используются стихи Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Роберта Рождественского, Вероники Тушновой, Людмилы Мигдаловой, отрывки из произведений Марка Твена, Анри Барбюса, музыка Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена и других композиторов.

Продолжит программу салонный вечер "Что наша жизнь? – Игра!". Увлекательная экскурсия по выставке игральных карт из коллекции Государственного музея-заповедника "Петергоф" станет приятной точкой мероприятия.
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