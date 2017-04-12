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"Умилительная" фотовыставка откроется в Тамбове

Сегодня, 15:20
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К действующим выставкам Тамбовской областной картинной галереи добавится новая экспозиция. С 17 апреля посетители учреждения смогут ознакомиться с фотовыставкой «Мы соседи по планете Земля», посвященной Году экологии. Будут представлены снимки с изображением диких и домашних животных, птиц, насекомых. Собаки и кошки, очаровательные лисы и маленькие белки – и это далеко не полный список.

"Умилительная" фотовыставка откроется в Тамбове


Как сообщили в картинной галерее, авторами снимков являются мастера фотоискусства из разных городов – Москвы, Калининграда, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска. Среди работ будут творения и тамбовских фотохудожников – В. Подсиваки, С. Рудакова, И. Пальникова, А. Самошкина, А. Сухорукова.

"Умилительная" фотовыставка откроется в Тамбове


Выставка организована Тамбовским фотографическим сообществом.

"Умилительная" фотовыставка откроется в Тамбове


К материалу прилагаются фотографии участников выставки - Татьяны Беляевой (Калининград) и Ирины Гусевой (Москва).
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