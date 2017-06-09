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Музыка становится примитивнее
9 июня 2017
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Музыка становится глупее и глупее. С помощью нейросети «Яндекс.Музыка» проанализировала тысячу поп-песен русскоязычных исполнителей, чтобы на их основе написать своё «произведение», incrussia.ru.
Робот Яндекса анализировал шедевры таких исполнителей, как Serebro, t.A.T.u., ВИА «Гра», Сергей Лазарев, Андрей Губин и другие исполнители. Песня «Яндекса», написанная на основе текстов российских певцов, звучит так:
Моя жизнь До тебя была без любви, Где была ты — не знал я, и Просто ни-ни Все эти дни. Но теперь Лишь моя ты, твои глаза, Твоё сердце. Я только за,Если мы с тобой это, А?
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