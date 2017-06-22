Тамбовский ЛИС тебе товарищ! Комментариев: 0



Лень - а что!? Многие изобретения были сделаны только потому, что их авторыне хотели заниматься традиционным процессом, лучше изобрести что-то новое, а самому полежать на диване!



Фантазия - как известно самыми большими фантазерами были Жюль Верн и наш Циолковский, посчитайте, сколько всего ими нереально нафантазированного уже успешно воплощено в нашу жизнь;



Память - память вообще штука отличная: изобрел что-то по пути из школы домой, а дома включил смартфон и отвлекся, забыл, а вот не забыл бы, уже получил Нобелевскую премию!



Дальше больше… Начали решать задачи, которые дошколята решают очень быстро, но чем взрослее становится человек, тем хуже соображает, «вооружившись» логикой и не всегда полезными знаниями. Но, быстро отринув весь накопленный багаж знаний, бондарские ребята как орешки начали щелкать заковыристые задачки. Потом перешли к практическим занятиям, а именно: вовсю трогать, крутить, вертеть интересные экспонаты, «перевозить» на другой берег реки волка, козла и капусту, складывать хитрые головоломки, запускать вечный двигатель (которого не существует, как деликатно заметили дети), пытаться взять денежку, которая оказалась миражом. А самым популярным экспонатом стал стул с гвоздями (привет Рахметову), к которому образовалась очередь из желающий поверить, как «площадь поверхности» распределяясь, снижает давление на острые гвозди, торчащие из сидения.



Вот такое замечательное отступление от летних каникул произошло сегодня у юных бондарцев. Они смогли взглянуть на мир глазами маленького ребенка и понять, почему 111111=0, а 888888=12. А Вам не слабо решить такую задачку?!











Г.Н. Ступникова ,

директор Бондарской межпоселенческой библиотеки,

партнёр проекта «Тамбовский ЛИС» В гостях у учеников школы р.п. Бондари побывал новый проект областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, поддержанный Фондом Михаила Прохорова, «Тамбовский ЛИС». «Лаборатория интеллектуальной собственности» – вот что стоит за "хитрой" аббревиатурой. Ребятам рассказали о самых великих изобретениях, о том, кто такой изобретатель и, самое главное, что каждый может им стать, научившись мыслить нетривиально, разбудив свою фантазию. Помощников для развития изобретательского потенциала дети с удовольствием называли сами. Среди первых были:Лень - а что!? Многие изобретения были сделаны только потому, что их авторыне хотели заниматься традиционным процессом, лучше изобрести что-то новое, а самому полежать на диване!Фантазия - как известно самыми большими фантазерами были Жюль Верн и наш Циолковский, посчитайте, сколько всего ими нереально нафантазированного уже успешно воплощено в нашу жизнь;Память - память вообще штука отличная: изобрел что-то по пути из школы домой, а дома включил смартфон и отвлекся, забыл, а вот не забыл бы, уже получил Нобелевскую премию!Дальше больше… Начали решать задачи, которые дошколята решают очень быстро, но чем взрослее становится человек, тем хуже соображает, «вооружившись» логикой и не всегда полезными знаниями. Но, быстро отринув весь накопленный багаж знаний, бондарские ребята как орешки начали щелкать заковыристые задачки. Потом перешли к практическим занятиям, а именно: вовсю трогать, крутить, вертеть интересные экспонаты, «перевозить» на другой берег реки волка, козла и капусту, складывать хитрые головоломки, запускать вечный двигатель (которого не существует, как деликатно заметили дети), пытаться взять денежку, которая оказалась миражом. А самым популярным экспонатом стал стул с гвоздями (привет Рахметову), к которому образовалась очередь из желающий поверить, как «площадь поверхности» распределяясь, снижает давление на острые гвозди, торчащие из сидения.Вот такое замечательное отступление от летних каникул произошло сегодня у юных бондарцев. Они смогли взглянуть на мир глазами маленького ребенка и понять, почему 111111=0, а 888888=12. А Вам не слабо решить такую задачку?!Г.Н. Ступникова ,директор Бондарской межпоселенческой библиотеки,партнёр проекта «Тамбовский ЛИС»



