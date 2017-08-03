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На фестивале "Чернозём-2017" откроется вторая сцена
3 августа 2017
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Расписание малой сцены:
5 августа:
11:00 Старый Грязный Шкаф
12:00 Виктор Малыгин
13:00 Обе-Рек
6 августа:
10:00 Танцевальное шоу
11:00 Раэн
12:00 НичеГо
13:00 Бранимир
Вечером 4 и 5 августа состоятся спектакли, представленные Тамбовским молодёжным театром. 4 августа 23:00 Спектакль "От красной крысы до зелёной звезды". 5 августа 23:00 Спектакль "ОВРАГ. The End".
В первый день на сцене фестиваля выступят: КНЯZZ, УНДЕРВУД, NOBODY.ONE и Cергей Табачников, СУРГАНОВА И ОРКЕСТР, БРАВО, ЧАЙФ. 5 августа фестиваль продолжится выступлениями групп: ЕЖЕВИКА, АЛОЭВЕРА, ЭЛИЗИУМ, LOUNA, АРИЯ, АЛИСА. Завершать рок-выходные 6 августа будут: ЙОРШ, ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ, АФФИНАЖ, СЛОТ, DOLPHIN, СПЛИН.
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