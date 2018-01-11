|
Группа «ЕжеВикА» проводит конкурс для детей
Сегодня, 14:49
Комментариев: 0
Версия для печати
Арт-фолк группа «ЕжеВикА» проводит конкурс детского рисунка. Присылайте работы Ваших детей, на которых изображена группа или её отдельные участники. Конкурс продлится до 20 января. Опубликовать фото рисунка можно в сообществе «ЕжеВикА».
Какие призы? Победитель получит студийный альбом «Оберег» с автографами, а так же плакат с изображением группы. Но и это ещё не всё! Каждый ребёнок получит от группы Рождественский сувенир.
А вот работа Ванечки Чиченкова из Токарёвки. Автору уже 5,5 лет!
Группа «ЕжеВикА» известна по выступлениям в Москве и Коктебеле, на фестивале «Вереск» в Липецкой области и «Чернозем» в Тамбове. В группу входят семеро участников: Руслан Хазиев – флейта, Валерий Корнеев – барабаны, Юрий Нестеров – бас гитара, Дмитрий Рудомётов – гитара, Пётр Сирото – скрипка, Ирина Бармина и Виктория Ильина - вокал. Приглашаем всех на концерт группы на фестивале "Наследие", который состоится 24 февраля в Тамбове в клубе "Баламут".
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.