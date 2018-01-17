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Группа "ЕжеВикА" опередила "Мельницу" и "Калевала"
Сегодня, 01:16
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По итогам 2017 года российская АРТ-фолк группа "ЕжеВикА" неожиданно опередила по количеству клипов, созданных поклонниками творчества на You Tube, такие известные группы, как "Мельница", "Калевала" и "Калина фолк". Сегодня складывается такая ситуация, что музыкальному коллективу уже необязательно самостоятельно создавать клипы. Достаточно записать хорошую песню и поклонники сами могут сделать клип, а их количество красноречиво свидетельствует о реальной популярности группы.
На 2018 год АРТ-фолк группа "ЕжеВикА" запланировала много концертов, которые пройдут в разных городах России. Первым выступлением в этом году станет фестиваль "Наследие", который состоится 24 февраля в Тамбове. Судя по количеству клипов, созданных поклонниками из разных городов России, Sold Out на концертах обеспечен.
В группу входят семеро музыкантов: Виктория Ильина – автор песен и вокал, Ирина Бармина – вокал и флейта, Валерий Корнеев – барабаны, Юрий Нестеров – бас гитара, Дмитрий Рудомётов – гитара, Руслан Хазиев – флейта, Пётр Сирото – скрипка.
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