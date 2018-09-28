Краеведческий диктант в Тамбове писали 100 человек Комментариев: 0 В Тамбове 29 сентября впервые состоялся краеведческий диктант, в котором приняли участие около 100 человек. На выполнение заданий по истории и литературе Тамбовщины отводилось 40 минут, но многие справились досрочно. Итоги краеведческого диктанта будут подведены 4 октября.



Судя по отзывам участники просветительского мероприятия остались довольны: "Давно, ещё в школьные годы среди других предметов я выделял именно историю. Нужно знать тех, кто жил до меня на малой родине. Кто мы такие? Взглянув на страну и мир взрослым взглядом становится понятно, что мы разные и по-своему гениальные: поэты Боратынский и Сатин, ученый Борис Чичерин и дипломат Георгий Чичерин, деятели науки Мичурин, Вернадский и Колмагоров, композиторы Рахманинов, Агапкин и Шатров, философ-космист Федоров, бунтари Антоновы и первейший демократ Коваль. Не нужно забывать, что мы живем на земле с большой историей и богатой культурой. Краеведческий диктант, который 29 сентября состоялся в Пушкинской библиотеке, объединил людей разных поколений". В Тамбове 29 сентября впервые состоялся краеведческий диктант, в котором приняли участие около 100 человек. На выполнение заданий по истории и литературе Тамбовщины отводилось 40 минут, но многие справились досрочно. Итоги краеведческого диктанта будут подведены 4 октября.Судя по отзывам участники просветительского мероприятия остались довольны: "Давно, ещё в школьные годы среди других предметов я выделял именно историю. Нужно знать тех, кто жил до меня на малой родине. Кто мы такие? Взглянув на страну и мир взрослым взглядом становится понятно, что мы разные и по-своему гениальные: поэты Боратынский и Сатин, ученый Борис Чичерин и дипломат Георгий Чичерин, деятели науки Мичурин, Вернадский и Колмагоров, композиторы Рахманинов, Агапкин и Шатров, философ-космист Федоров, бунтари Антоновы и первейший демократ Коваль. Не нужно забывать, что мы живем на земле с большой историей и богатой культурой. Краеведческий диктант, который 29 сентября состоялся в Пушкинской библиотеке, объединил людей разных поколений".



