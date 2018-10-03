На Западе Тамбова открылся обновленный кинотеатр 0 В Тамбове открылся обновленный кинозал в культурно-досуговом центре "МИР", который является одной из немногих точек притяжения в Советском районе Тамбова. Репертуар кинотеатра преимущественно состоит из фильмов и мультфильмов российского производства.

На уличное освещение Рассказово потратят 50 млн рублей 0 Уличное освещение в Рассказово станет ярче и экономичнее. Реализацией проекта стоимостью около 50 миллионов рублей займется компания "Сферрум". Как сообщает пресс-служба региональной администрации, компании предстоит заменить 2,5 тысячи светильников.

На Покровской ярмарке состоится открытие музея Архиепископа Луки 0 В Тамбове 13 октября откроют историко-мемориальный музей святителя Луки в рамках проведения восьмой Международной Покровской ярмарки.

Ночью «Камаз» насмерть сбил пешехода в Тамбовском районе 0 В Тамбовском районе 3 октября в 23 часа 40 минут на 457-м километре автодороги «Каспий» водитель грузовика «Камаз», мужчина 1989 года рождения, сбил пешехода. Личность погибшего мужчины устанавливается. Пешеход двигался в попутном направлении по проезжей части.

Армия обогнала Путина по рейтингу доверия 0 Результаты опроса "Левада-Центра" свидетельствуют о том, что в 2018 году произошли важные изменения в общественном мнении. Во-первых, за последние шесть лет впервые армия «обогнала» президента в уровне доверия.

В Мичуринске установлен рекорд – мужчина провел 12 часов в колесе обозрения 0 В Мичуринске спортсмен Антон Каплин провел в кабине колеса обозрения более 12 часов подряд.

Учительница ударила школьника на уроке 0 В школе в городе Рассказово на уроке английского языка учительница высказала в адрес 11-летнего школьника несколько замечаний, чтобы он не нарушал дисциплину.

Студента осудили за размещение личных фотографий в соцсети 0 Тамбовского студента осудили по статье 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющие его личную тайну).

560 тысяч фальшивых рублей нашли в Тамбовской области 0 По итогам 8 месяцев 2018 года в Тамбовской области из обращения изъято 159 поддельных купюр различного достоинства: 102 банкноты номиналом 5 тысяч рублей, 43 банкноты номиналом 1 тысяча рублей, 13 купюр номиналом 500 рублей и одна купюра номиналом 100 рублей на общую сумму 560 тысяч рублей,

В Мичуринске установлен абсурдный рекорд 0 Житель Мичуринска Антон Каплин установил рекорд Европы и России по самому продолжительному катанию на колесе обозрения без перерывов. Мичуринец просидел в кабинке колеса обозрения более 12 часов.

Главой сельсовета в Тамбовской области переизбрана дама с судимостью за хулиганство 0 Главой Большержаксинского сельсовета Тамбовской области переизбрана действующая глава сельсовета Наталия Ивашенцева, которая имеет судимость за хулиганство (ч.1 ст. 206 УК РСФСР).

В Тамбове, как и в Чечне, самые благоустроенные дворы 0 По итогам мониторинга министерства строительства и ЖКХ РФ Тамбовская область входит в число лучших регионов России по выполнению программы «Формирование комфортной городской среды».

На хлебозаводе умер слесарь 0 На ОАО «Тамбовский хлебозавод» произошел несчастный случай.

На Покровской ярмарке приготовят похлебку по-тамбовски 0 С 12 по 14 октября в Тамбове пройдет традиционная Покровская ярмарка.

Кирсановские полицейские раскрыли омерзительную кражу 0 29 сентября в дежурную часть полиции МОМВД «Кирсановский» поступило сообщение о краже на улице Красноармейской.

Путин назначил в Липецкую область варяга из Сбербанка 0 Москва не нашла достойных кандидатов на пост губернатора Липецкой области в самом регионе. По замыслу советников Путина и самого президента для липчан лучшим губернатором будет вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов.

Олег Королев: «Воплощение новых планов - дело молодых» 0 Скоро, через год, избирателям Липецкой области предстоит избирать на новый пятилетний срок главу администрации региона. Я руковожу областью двадцать шесть лет.

Александр Широков возглавит Тамбовский районный совет депутатов 0 На первом заседании нового созыва Тамбовского районного Совета народных депутатов председателем представительного органа был избран Александр Широков.

Возобновлены ремонтные работы по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове 0 В настоящее время подрядная организация возобновила ремонтные работы асфальтового покрытия по ул. 2-Шацкая в городе Тамбове на участке от улицы Северной до Моршанского шоссе.

С полей Русагро похитили гербициды на 60 тысяч рублей 0 Жердевские полицейские раскрыли кражу дорогостоящего гирбицида. 25 августа неизвестный злоумышленник в Жердевском районе неподалеку от села Питим с поля ООО «Русагро» похитил 8 канистр с гирбицидом «Спрут Экстра».