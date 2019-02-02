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Зимняя выставка в Тамбовской картинной галерее
2 февраля 2019
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С 1 февраля в Тамбовской картинной галерее начинает работу выставка учащихся и преподавателей художественной школы № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д. Поленова «Зимняя сказка».
Выставка является частью масштабного проекта «Мир на палитре», который реализует Тамбовская областная картинная галерея, художественная школа № 2 прикладного и декоративного искусства имени В.Д.Поленова и Тамбовское представительство международного союза педагогов-художников.
Весь февраль в залах галереи будут проходить уникальные мастер-классы подготовленные педагогами ДХШ №2 для гостей картинной галереи.
3 февраля 13.00 «Валентинка». Открытка от художника-дизайнера Галушкиной А.А
9 февраля 12.00 «Жар-птица». Мастер-класс резьбы по дереву от художника декоративно-прикладного искусства Иванникова Р.Е.
10 февраля 13.00 «Особенности русской иконы» Мастер-класс художника-иконописца, директора ДХШ №2 Никольского М.В.
16 февраля 13.00 «Создание дизайнерской открытки» от художника-дизайнера Антоновой М.А. Многослойный пейзаж.
17 февраля 13.00 «Ангел» мастер-класс от художника по костюму Воробьева Н.М. Изготовление ангела из ткани.
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