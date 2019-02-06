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Известны шесть участников фестиваля «Чернозём-2019»
Сегодня, 20:24
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Новым участником фестиваля «Чернозём-2019» стала группа Анимация. Ранее стало известно, что в Тамбове выступят группы Louna, Алиса, Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов, Княzz. Список ещё будет пополняться. В 2018 году Костя Кулясов выступал сольно на малой сцене. Музыкант дружит с создателем фестиваля Сергеем Белозеровым.
Фестиваль пройдет 9, 10, 11 августа. Место проведения: Тамбов, ул. Киквидзе (рядом с Татарским валом) Стоимость 3-х дневного абонемента: 3500 рублей. В этом году фестиваль состоится в пятый раз. Первый фестиваль прошёл в 2015 году.
Кстати, некоторые считают, что песня "Ильич" написана Костей Кулясовым под впечатлениями от всем известного города. Вслушайтесь в текст.
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