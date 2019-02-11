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В Тамбове пройдет православная олимпиада
Вчера, 09:28
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В Тамбове 15 февраля пройдет областная олимпиада школьников по основам православной культуры. Мероприятие состоится в православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского по адресу: г. Тамбов, ул. 8 Марта, 34. Областной этап олимпиады организован управлению образования и науки области и ТОГБУ «Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия «Преображение».
Ведущая тема 2018-2019 учебного года: «Умозрение в камне: каменное церковное зодчество Древней Руси». В задания Олимпиады включены материалы, связанные с историей появления храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектурой, системой росписи, создателями, а также воспоминаниями о храмах, отражением образов и судеб этих храмов в живописи и литературе.
В региональном туре могут принимать участие:
учащиеся 5–11 классов - обладатели дипломов 1, 2, 3 степеней муниципального тура этого года;
победители и призеры прошлогоднего регионального финала.
Для всех участников регионального тура обязательно прохождение персональной регистрации на сайте олимпиады (персональная регистрация www.pravolimp.ru. открыта). Участникам из 8-11 классов выполнение домашнего задания ОБЯЗАТЕЛЬНО! Без выполнения домашнего задания участники (8-11 кл.) не будут допущены до участия в региональном туре.
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