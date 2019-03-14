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Группа «Северный флот» в августе выступит в Тамбове
Сегодня, 12:57
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Группа «Северный флот» выступит на фестивале «Чернозем». Это 15-й участник фестиваля, который уже объявлен. Ранее выступления в Тамбове анонсировали группы Louna, «Княzz», «Алиса», «Пикник», «Температура Тела», F.P.G., Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов.
Группа «Северный флот» образована музыкантами, которых объединила группа «Король и Шут». Александр Леонтьев, Яков Цвиркунов, Александр Куликов, Павел Сажинов и Александр Щиголев в разное работали вместе с лидером «кишей» Михаилом Горшеневым. У российской молодежи 1990-2000 годов группа «Король и Шут» пользовалась большой популярностью, но из-за противоречий с автором большинства текстов песен Андреем Князевым группа потеряла часть поклонников и перестала записывать интересную музыку.
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