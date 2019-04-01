Стали известны ещё два участника фестиваля «Чернозём» Комментариев: 0



Группа «Мумий Тролль» была основана во Владивостоке, приморской столице России, незадолго до смены тысячелетий, обозначив своим появлением новую эру в истории российской рок-музыки. Именно с клипа Мумий Тролль «Владивосток 2000» началось вещание MTV Россия, группа получала «Золотые граммофоны», представляла Россию на конкурсе «Евровидение», ежегодно становится обладателем самых престижных наград в сфере музыки и шоу-бизнеса. Мумий Тролль и Илья Лагутенко – основатель, идеолог и вдохновитель «самой морской» российской группы – год из года делают то, на что до них никто не отваживался. Они снимают клип в жерле действующего вулкана на Камчатке, выступают, получив специальное разрешение командования ВМФ России, на палубе противолодочного корабля «Керчь», дают бесплатный предновогодний концерт для всех пассажиров в московском аэропорту. За годы творчества группа записала 10 альбомов.



История BrainStorm берет начало в то далекое время, когда юные участники группы учились в одной школе. Они дружили и вместе шли к исполнению одной большой мечты. Эти ребята стали частью уникального поколения, родившегося в Латвии, находившейся тогда в составе гигантского Советского Союза. Друзья испытали на себе всю специфику того времени. Они получили советское воспитание, помнят сложное время борьбы за свободу и падение железного занавеса. А вскоре их охватили новые возможности, принесенные внезапно обретенной свободой. «На нас по-настоящему повлияли русские мультики и поп-сцена Советской Латвии 80-х годов. Я слушаю песни из мультфильмов до сих пор. В них есть уникальное сочетание счастья и грусти. Это трудно объяснить, но именно таким я вижу большую часть творчества BrainStorm. Только когда нам исполнилось 14 - 15 лет, мы увидели то, что происходит на другой стороне луны», - вспоминает вокалист Рейнарс Кауперс.



Ранее были анонсированы выступления групп: 25/17, Amatory, FPG, Louna, Алиса, Анимация, Ария, Вадим Самойлов, Гарик Сукачёв, Княzz, Мураками, Обе-Рек, Пикник, П***офильмы, Северный Флот, Температура Тела. Очередными объявленными участниками рок фестиваля «Чернозём» стали группы BrainStorm и «Мумий Тролль». Фестиваль пройдет 9, 10, 11 августа.Группа «Мумий Тролль» была основана во Владивостоке, приморской столице России, незадолго до смены тысячелетий, обозначив своим появлением новую эру в истории российской рок-музыки. Именно с клипа Мумий Тролль «Владивосток 2000» началось вещание MTV Россия, группа получала «Золотые граммофоны», представляла Россию на конкурсе «Евровидение», ежегодно становится обладателем самых престижных наград в сфере музыки и шоу-бизнеса. Мумий Тролль и Илья Лагутенко – основатель, идеолог и вдохновитель «самой морской» российской группы – год из года делают то, на что до них никто не отваживался. Они снимают клип в жерле действующего вулкана на Камчатке, выступают, получив специальное разрешение командования ВМФ России, на палубе противолодочного корабля «Керчь», дают бесплатный предновогодний концерт для всех пассажиров в московском аэропорту. За годы творчества группа записала 10 альбомов.История BrainStorm берет начало в то далекое время, когда юные участники группы учились в одной школе. Они дружили и вместе шли к исполнению одной большой мечты. Эти ребята стали частью уникального поколения, родившегося в Латвии, находившейся тогда в составе гигантского Советского Союза. Друзья испытали на себе всю специфику того времени. Они получили советское воспитание, помнят сложное время борьбы за свободу и падение железного занавеса. А вскоре их охватили новые возможности, принесенные внезапно обретенной свободой. «На нас по-настоящему повлияли русские мультики и поп-сцена Советской Латвии 80-х годов. Я слушаю песни из мультфильмов до сих пор. В них есть уникальное сочетание счастья и грусти. Это трудно объяснить, но именно таким я вижу большую часть творчества BrainStorm. Только когда нам исполнилось 14 - 15 лет, мы увидели то, что происходит на другой стороне луны», - вспоминает вокалист Рейнарс Кауперс.Ранее были анонсированы выступления групп: 25/17, Amatory, FPG, Louna, Алиса, Анимация, Ария, Вадим Самойлов, Гарик Сукачёв, Княzz, Мураками, Обе-Рек, Пикник, П***офильмы, Северный Флот, Температура Тела.



