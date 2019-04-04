В картинной галерее откроется выставка художника Николая Маякова Комментариев: 0



На выставке будет представлено около 150 произведений живописи и графики, выполненных в разные периоды творчества. Большую часть экспозиции занимают, произведения, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Николай Маяков прошел всю войну, был награжден орденом «Красной звезды», медалью «За Победу над Германией», грамотами от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина за образцовое выполнение боевых заданий: по ликвидации июньского немецкого наступления на Курской дуге (1943), за боевое участие в действиях по выполнению боевых заданий по связи от Украины до Австрии.



Выразительные, динамичные композиции батального жанра посвящены различным эпизодам Великой Отечественной войны, героическим подвигам бойцов Красной Армии. Художник правдиво рассказывает в своих полотнах о том, что пришлось самому увидеть и пережить. Художник работал в разных жанрах. На выставке можно увидеть портреты, свидетельствующие о профессионализме живописца, лирические и гармоничные по цвету пейзажи, жанровые композиции, отражающие дух времени ушедшей советской эпохи. Впервые жители и гости Тамбова смогут познакомиться с произведениями талантливого художника, продолжившего в своем творчестве традиции советского реалистического искусства. В Тамбовской областной картинной галерее 10 апреля в 15.00 состоится открытие выставки произведений художника, участника Великой Отечественной войны Николая Дмитриевича Маякова (1919-2011) «Мы памяти этой верны навсегда». Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения художника.На выставке будет представлено около 150 произведений живописи и графики, выполненных в разные периоды творчества. Большую часть экспозиции занимают, произведения, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Николай Маяков прошел всю войну, был награжден орденом «Красной звезды», медалью «За Победу над Германией», грамотами от Верховного Главнокомандующего И.В.Сталина за образцовое выполнение боевых заданий: по ликвидации июньского немецкого наступления на Курской дуге (1943), за боевое участие в действиях по выполнению боевых заданий по связи от Украины до Австрии.Выразительные, динамичные композиции батального жанра посвящены различным эпизодам Великой Отечественной войны, героическим подвигам бойцов Красной Армии. Художник правдиво рассказывает в своих полотнах о том, что пришлось самому увидеть и пережить. Художник работал в разных жанрах. На выставке можно увидеть портреты, свидетельствующие о профессионализме живописца, лирические и гармоничные по цвету пейзажи, жанровые композиции, отражающие дух времени ушедшей советской эпохи. Впервые жители и гости Тамбова смогут познакомиться с произведениями талантливого художника, продолжившего в своем творчестве традиции советского реалистического искусства.



