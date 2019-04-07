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Тамбовский пенсионер мог задушить знакомого
Сегодня, 10:15
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Вечером 6 апреля в одном из домов Тамбова обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается 70-летний знакомый погибшего, сообщает Следственный комитет.
По версии следствия, 6 апреля текущего года подозреваемый и потерпевший встретились в кафе на дне рождения общего знакомого. После праздника мужчины продолжили общение дома у подозреваемого. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку, в ходе которой хозяин дома схватил гостя руками за шею и задушил.
В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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