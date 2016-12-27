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В Кирсанове реализуют новый подход к подготовке кадров
В Кирсанове по площадке ООО «Кристалл» до конца 2016 года откроются учебные классы для студентов дуального образования, сообщает пресс-служба ГК «АСБ». Как рассказывает мастер отдела реконструкции и строительства ООО «Кристалл» Вадим Самарцев, в классах одновременно будут заниматься до 16 учащихся, которые смогут приобрести востребованные знания по трём специальностям: механик, электрик, специалист контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА).
Учебные классы будут оборудованы новейшей мультимедиа и компьютерной техникой, которая позволяет максимально эффективно осваивать программу курса. На компьютерах студенты смогут выполнять практические задания и тесты, а проектор позволит визуализировать учебные материалы. После подготовки в учебных классах молодые специалисты смогут быстрее адаптироваться к условиям работы на предприятиях и применить полученные знания на практике в ГК «АСБ».
ГК «АСБ» реализует уникальный проект дуального образования, предусматривающий практикоориентированное обучение в колледжах и вузах. Предприятия компании оснащены самым современным сельскохозяйственным оборудованием, которое требует от сотрудников предприятий высокого уровня квалификации.
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