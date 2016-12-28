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Бондарская теплица дала первый урожай огурцов

Сегодня, 14:40
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В Бондарском районе под Новый год созрели огурцы. Попробовать первый урожай овощей в хозяйство Татьяны Передерий приехал заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.

Семейное крестьянско-фермерское хозяйство супруги Передерий образовали в 2012 году. Занимались выращиванием ячменя, пшеницы, подсолнечника. В прошлом году Татьяна Передерий решила заняться еще одним направлением – овощеводством. Она организовала свое КФХ, приняла участие в госпрограмме по поддержке начинающих фермеров и получила гранд на развитие своего хозяйства в размере 1,5 миллиона рублей.
Бондарская теплица дала первый урожай огурцов
Фото обладминистрации

Сегодня в хозяйстве построены 2 теплицы, в одной из которых уже созрел первый урожай огурцов. В регионе активно развивается овощеводство закрытого грунта. На сегодняшний день в Тамбовской области этим направлением занимается одно крупное хозяйство — АО «Тепличное», имеющее 12 гектаров зимних теплиц, и более десятка небольших фермерских хозяйств. Как отметил вице-губернатор Сергей Иванов, в нашей области планируется регулярно проводить семинары по обмену опытом в сфере тепличного хозяйства. Производство овощей закрытого грунта – одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона. И в следующем году, по словам специалистов, при распределении господдержки, овощеводству будет отдаваться предпочтение в числе еще нескольких направлений.

Татьяна Передерий же не собирается останавливаться на достигнутом. В планах фермера не только расширить тепличный комплекс, но и освоить садоводство. Кстати, первый урожай от 100 молодых яблонь высаженных на землях хозяйства Татьяна ожидает получить уже в 2017 году.

Отметим, что для привлечения специалистов фермер создала в селе все условия. Она купила квартиры, сделала ремонт и предоставляет своим рабочим бесплатное жилье. Пока в хозяйстве Татьяны создано три рабочих места, но с перспективой расширения КФХ здесь понадобятся еще дополнительные рабочие руки.
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