Тамбовский вице-губернатор посетил Гайдаровский форум Комментариев: 0

VIII Гайдаровский форум открылся 12 января в РАНХиГС в Москве. Делегация Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым принимает участие в работе форума.



Гайдаровский форум проводится с 2010 года и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Ежегодно Гайдаровский форум становится площадкой для обсуждения повестки работы Правительства РФ на текущий год. В этом году форум посвящен теме «Россия и мир: выбор приоритетов». Особое внимание будет уделено анализу текущего состояния и перспективам развития экономики, включая вопросы финансовой и социальной политики, предпринимательского климата, с учетом конкретных мер, направленных на повышение качества жизни.



Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в первый день форума делегация Тамбовской области приняла участие в обсуждении такой глобальной темы, как результаты комплексного диагностического исследования экономики Российской Федерации, путей достижения всеобъемлющего экономического роста, новых приоритетов региональной политики. Отдельная панельная дискуссия посвящена приоритетным проектам как факторам экономического роста. Делегация области ознакомилась с первыми результатами работы федерального проектного офиса. Запущено 20 проектов и программ, создана методическая основа, формируется новый кадровый костяк.



Аналогичная работа ведется и в Тамбовской области: уже создан региональный проектный офис, определены приоритетные проекты. Для эффективной реализации данных федеральных инициатив команда Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым прошла обучение по программам «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» и «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов».

Во второй день форума первый вице-губернатор Александр Ганов выступил в качестве спикера на экспертной дискуссии «Управление развитием территории: как подготовить команду». Он рассказал о положительном опыте Тамбовской области в развитии кадрового потенциала, а также о реализации программы комплексного развития моногорода Котовск по преодолению монозависимости. VIII Гайдаровский форум открылся 12 января в РАНХиГС в Москве. Делегация Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым принимает участие в работе форума.Гайдаровский форум проводится с 2010 года и объединяет экспертов, ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). Ежегодно Гайдаровский форум становится площадкой для обсуждения повестки работы Правительства РФ на текущий год. В этом году форум посвящен теме «Россия и мир: выбор приоритетов». Особое внимание будет уделено анализу текущего состояния и перспективам развития экономики, включая вопросы финансовой и социальной политики, предпринимательского климата, с учетом конкретных мер, направленных на повышение качества жизни.Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в первый день форума делегация Тамбовской области приняла участие в обсуждении такой глобальной темы, как результаты комплексного диагностического исследования экономики Российской Федерации, путей достижения всеобъемлющего экономического роста, новых приоритетов региональной политики. Отдельная панельная дискуссия посвящена приоритетным проектам как факторам экономического роста. Делегация области ознакомилась с первыми результатами работы федерального проектного офиса. Запущено 20 проектов и программ, создана методическая основа, формируется новый кадровый костяк.Аналогичная работа ведется и в Тамбовской области: уже создан региональный проектный офис, определены приоритетные проекты. Для эффективной реализации данных федеральных инициатив команда Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым прошла обучение по программам «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» и «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов».Во второй день форума первый вице-губернатор Александр Ганов выступил в качестве спикера на экспертной дискуссии «Управление развитием территории: как подготовить команду». Он рассказал о положительном опыте Тамбовской области в развитии кадрового потенциала, а также о реализации программы комплексного развития моногорода Котовск по преодолению монозависимости.



