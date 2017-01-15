Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников 0 В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам.

Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу 0 В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Добавили газа в Никифоровский район 0 В минувшую субботу сразу в двух населенных пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее. 14 января в селе Никольское и деревне Любезная состоялся торжественный пуск газа.

О прозрачности госзакупок 0 Аутсайдерами рейтинга прозрачности госзакупок стали Белгородская область, КЧР и Калмыкия. Соответствующее исследование опубликовали эксперты проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». В лидерах рейтинга – Москва, Татарстан и Тамбовская область, сообщает "Клуб Регионов".

Места для Крещенских купаний в Тамбовской области 0 В Тамбове и области полным ходом идет подготовка мест для купания в Крещенскую ночь. Одно из совещаний по организации данного мероприятия прошло на канале реки Цна в городе Тамбове.

Тамбовский вице-губернатор посетил Гайдаровский форум 0 VIII Гайдаровский форум открылся 12 января в РАНХиГС в Москве. Делегация Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым принимает участие в работе форума.

В Мичуринске для крещенских купаний подготовят две иордани 0 Одно из них будет находиться в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр».

Тамбовчанин едва не задушил сожительницу новогодней гирляндой 0 Один из главных атрибутов новогодних праздников – гирлянда могла стать орудием убийства. С помощью нее 43-летний житель Мичуринска едва не задушил свою сожительницу.

В Тамбове разрабатывают комплексную схему организации дорожного движения для уборки снега 0 Из-за припаркованных автомобилей провести снегоуборочные работы непросто, поэтому в администрации города принято решении о создании комплексной схемы, которая облегчила бы уборку улиц.

В Тамбовской области значительно превышен объем лесовосстановительных работ 0 Федеральное агентство лесного хозяйства озвучило итоги работ по лесовосстановлению в 2016 году. Тамбовская область вошла в десятку регионов, где эти работы выполнены в полном объеме.

Тамбовских водителей ждут массовые проверки ГИБДД 0 Следить за соблюдением правил будут 17 экипажей ДПС.

Краеведческая выставка в картинной галерее 0 Посетителям будет представлена экспозиция «С чего начинается Родина».

Тяжелая доля тамбовского крестьянина 0 Сельские территории обладают большим потенциалом для развития, но из-за проблем с уровнем и качеством жизни тенденция вымирания населённых пунктов в капиталистической России обретает черты необратимого процесса.

Выпусники могут подать заявление для участия в ЕГЭ до 1 февраля 0 Напомним, обязательными для получения аттестата являются экзамены по русскому языку и математике. Остальные предметы сдаются по выбору выпускника.

В Тамбовском районе накрыли наркопритон 0 Притон организовал 50-летний мужчина по месту жительства.

Строительство бассейна в наукограде близится к завершению 0 Пропускная способность объекта составит 37 человек в час

Белгородский губернатор омолодил «Единую Россию» 0 Замгубернатора Белгородской области Наталия Полуянова утверждена секретарем реготделения ЕР. Она сменила на этом посту сенатора Ивана Кулабухова, который руководил местными единороссами 13 лет.