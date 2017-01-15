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О прозрачности госзакупок
Вчера, 12:04
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Аутсайдерами рейтинга прозрачности госзакупок стали Белгородская область, КЧР и Калмыкия. Соответствующее исследование опубликовали эксперты проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». В лидерах рейтинга – Москва, Татарстан и Тамбовская область, сообщает "Клуб Регионов".
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» оценил субъекты РФ по прозрачности госзакупок в 2016г. Согласно исследованию низкая прозрачность отмечена в девяти регионах: Иркутской области, Карелии, Амурской области, Костромской области, на Чукотке, в Забайкальском крае, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Белгородской области.
В лидерах рейтинга – Москва, Татария, Тамбовская область, Хабаровский край, Башкирия, Самарская область, Архангельская область и Якутия. Как сообщают авторы исследования, для составления рейтинга прозрачности проводится детальный анализ действующей практики осуществления закупок крупнейшими государственными и корпоративными структурами. Главным фактором, влияющим на оценку закупочной деятельности участников, является соблюдение стандартов прозрачности и экономической эффективности закупочной деятельности.
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