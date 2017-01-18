Тамбовские власти задумались о теплицах Комментариев: 0



Участников семинара познакомили с работой пленочных теплиц, а также комплекса для круглогодичного возделывания овощей. Специалисты рассказали сельхозпроизводителям об особенностях применяемых технологий возделывания овощей, работе системы микроклимата.

Фото Сухорукова с сайта обладминистрации

Стоит отметить, что производство овощей закрытого грунта – одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона. На сегодняшний день в Тамбовской области этим направлением занимается одно крупное хозяйство — АО «Тепличное», имеющее 12 гектаров зимних теплиц, и более десятка небольших фермерских хозяйств.



«За прошлые годы в регионе было одобрено по несколько заявок от фермеров на развитие теплиц, - говорит начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов. - Сейчас они в разной степени готовности. Есть хозяйства, которые уже получают урожай, другие — на стадии завершения проекта. Но у всех есть интерес к опыту работы других предприятий этого направления. Такие семинары по обмену опытом в сфере тепличного хозяйства мы планируем проводить регулярно».



По словам специалистов, главное в тепличном деле — соблюдать технологию. Немаловажным является и выбор сорта, особенности грунта, питания и защиты растений. Правильный выбор должны помочь сделать квалифицированные специалисты, которых, к сожалению, не хватает.



Необходимым этой отрасли аграрным профессиям планируют обучать в Мичуринском аграрном университете. На базе вуза есть все необходимое для этого — современные теплицы, лаборатории. Есть и спрос на рынке труда на такого рода специалистов, который с учетом приоритетов развития области, будет только расти.



В текущем году, по словам сотрудников управления сельского хозяйства области, при распределении господдержки, овощеводству будет отдаваться предпочтение в числе еще нескольких направлений. На базе АО «Тепличное» прошел семинар на тему «Выращивание овощей защищенного грунта». Его участниками стали начинающие фермеры, которые получили в прошлые годы гранты на развитие хозяйства по выращиванию овощей закрытого грунта. Кроме того, на совещание были приглашены и потенциальные претенденты на грант в 2017 году, сообщает пресс-служба обладминистрации.Участников семинара познакомили с работой пленочных теплиц, а также комплекса для круглогодичного возделывания овощей. Специалисты рассказали сельхозпроизводителям об особенностях применяемых технологий возделывания овощей, работе системы микроклимата.Стоит отметить, что производство овощей закрытого грунта – одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства региона. На сегодняшний день в Тамбовской области этим направлением занимается одно крупное хозяйство — АО «Тепличное», имеющее 12 гектаров зимних теплиц, и более десятка небольших фермерских хозяйств.«За прошлые годы в регионе было одобрено по несколько заявок от фермеров на развитие теплиц, - говорит начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов. - Сейчас они в разной степени готовности. Есть хозяйства, которые уже получают урожай, другие — на стадии завершения проекта. Но у всех есть интерес к опыту работы других предприятий этого направления. Такие семинары по обмену опытом в сфере тепличного хозяйства мы планируем проводить регулярно».По словам специалистов, главное в тепличном деле — соблюдать технологию. Немаловажным является и выбор сорта, особенности грунта, питания и защиты растений. Правильный выбор должны помочь сделать квалифицированные специалисты, которых, к сожалению, не хватает.Необходимым этой отрасли аграрным профессиям планируют обучать в Мичуринском аграрном университете. На базе вуза есть все необходимое для этого — современные теплицы, лаборатории. Есть и спрос на рынке труда на такого рода специалистов, который с учетом приоритетов развития области, будет только расти.В текущем году, по словам сотрудников управления сельского хозяйства области, при распределении господдержки, овощеводству будет отдаваться предпочтение в числе еще нескольких направлений.



