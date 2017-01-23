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Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог

Сегодня, 11:48
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Тамбовская область получит более 380 миллионов рублей на строительство сельских дорог

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам субсидий на строительство и реконструкцию сельских дорог в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Тамбовская область получит на эти цели более 380 миллионов рублей, сообщает обладминистрация.

Как пояснили в управлении автомобильных дорог Тамбовской области, федеральные средства будут направлены на строительство и реконструкцию подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам. В настоящее время определено 9 сел в 8 районах области, которые свяжут с сетью автомобильных дорог общего пользования. В их числе строительство автодорог «Бондари - Пахотный Угол - Кривополянье - подъезд к деревне Комаровка», «Змеевка - поселок Отделение совхоза "Снежеток» в Первомайском районе, «Рассказово - Большие Туляны», подъезды к деревне Величкино в Токаревском районе, к селам Трескино и Ольховка в Инжавинском районе, поселку Троицкий в Петровском районе. Кроме того, часть выделенных средств будет направлена на реконструкцию двух участков трассы Тамбов-Шацк в Сосновском и Моршанском районах.

Необходимо отметить, что Тамбовская область получает федеральные средства на условиях софинансирования. Из регионального бюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог будет выделено еще около 270 миллионов рублей. В общей сложности планируется до конца 2017 года построить и реконструировать 33,7 километра сельских дорог. В прошлом году на строительство и реконструкцию сельских дорог из федерального бюджета нашему региону выделили 161 миллион рублей, за счет которых было построено 15 километров дорог.
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