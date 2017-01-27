Тамбовщина – регион, комфортный для развития агропромышленного комплекса Комментариев: 0



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«Для Тамбовской области это стратегически значимое предприятие, которое после выхода на проектную мощность будет перерабатывать почти треть всей пшеницы региона, - комментирует вице-губернатор Сергей Иванов. - Губернатор поставил задачу - получать продукцию с максимально добавленной стоимостью. То есть, если мы производим зерно, то должны получать готовый продукт. Данное предприятие с этим успешно справляется».



В ближайшее время на Сабуровском комбинате хлебопродуктов будет запущен склад бестарного хранения муки объемом единовременного ранения 3200 тонн – сейчас идут пуско-наладочные работы. Это пшеничная мука высшего сорта, которая является продуктом собственного производства.



Построена новая точка отгрузки – работают две линии проезда: одновременно буквально за 10 минут могут полностью загружаться два муковоза. Это собственный транспорт, который доставляет продукцию на предприятия страны. Комбинат обеспечивает мукой Тамбовскую область и весь центр России. Сабуровская мука идет на изготовление хлебобулочных изделий, макаронное, пельменное производство. Среди заказчиков – крупнейший холдинг производства продуктов питания «Настюша», макаронная фабрика «Экстра М», компания производства готовых обедов «Доширак Рус» и многие другие. Кстати, булочки для гамбургеров в «Макдоналдс» ранее доставлялись замороженными из Германии, а сегодня их пекут в России – в том числе, из соответствующей самым высоким требованиям сабуровской муки.



«Компания работает на территории Тульской, Рязанской, Московской областей, однако, в нашем регионе созданы самые комфортные условия для развития, - говорит основатель предприятия, сегодня депутат Государственной Думы России Александр Поляков. - От себя лично и от всего аграрного комитета хочу поблагодарить главу администрации области Александра Никитина за поддержку агропромышленного комплекса на Тамбовщине».



Экологичность – «конек» предприятия. Еще несколько лет назад приходилось тратить огромные средства и силы для вывоза отходов. Сегодня здесь запущена станция глубокой биологической очистки бытовых стоков, что позволяет качественно утилизировать отходы.



На предприятии завершено строительство цеха грануляции отрубей. В первых числах февраля сюда приедут итальянцы, чьими машинами оборудовано производство, для того чтобы провести тестовый запуск. Грануляция отрубей – особое производство. Ранее предприятие производило рассыпные отруби, которые являются добавкой к комбикорму для домашнего скота. Теперь отруби будут гранулировать, что позволит увеличивать сроки хранения и объемы транспортировки продукта. Объем цеха – 116 тонн гранул в сутки, а через год планируется довести до 240 тонн в сутки. Для этого сейчас строятся дополнительные помещения. Также возводится новая котельная, которая включит в себя паровые котлы, необходимые для процесса грануляции.



В планах и образование еще одного котлована – сейчас идет усиление грунтов для строительства еще одного здания мельницы. Через год, к марту 2018 года, работы по строительству крупнейшего производства планируется полностью завершить.



«Процесс строительства, увеличения мощностей, модернизации производства непрерывен, - объясняет генеральный директор предприятия Владимир Кучерявый. – Остановился – значит, сошел с дистанции. Поэтому останавливаться никак нельзя». В наступившем году планируется завершить строительство одного из крупнейших в России и даже Европе производств – мукомольного комбината в Сабурово. Предприятие уже сейчас является одной их мощнейших инвестиционных площадок в Центрально-Черноземном регионе и вносит серьезный вклад в национальную политику импортозамещения. Задача, поставленная губернатором Александром Никитиным, - прокормить себя и обеспечить качественным, экологически чистым продовольствием другие регионы, – решается здесь на «отлично».«Для Тамбовской области это стратегически значимое предприятие, которое после выхода на проектную мощность будет перерабатывать почти треть всей пшеницы региона, - комментирует вице-губернатор Сергей Иванов. - Губернатор поставил задачу - получать продукцию с максимально добавленной стоимостью. То есть, если мы производим зерно, то должны получать готовый продукт. Данное предприятие с этим успешно справляется».В ближайшее время на Сабуровском комбинате хлебопродуктов будет запущен склад бестарного хранения муки объемом единовременного ранения 3200 тонн – сейчас идут пуско-наладочные работы. Это пшеничная мука высшего сорта, которая является продуктом собственного производства.Построена новая точка отгрузки – работают две линии проезда: одновременно буквально за 10 минут могут полностью загружаться два муковоза. Это собственный транспорт, который доставляет продукцию на предприятия страны. Комбинат обеспечивает мукой Тамбовскую область и весь центр России. Сабуровская мука идет на изготовление хлебобулочных изделий, макаронное, пельменное производство. Среди заказчиков – крупнейший холдинг производства продуктов питания «Настюша», макаронная фабрика «Экстра М», компания производства готовых обедов «Доширак Рус» и многие другие. Кстати, булочки для гамбургеров в «Макдоналдс» ранее доставлялись замороженными из Германии, а сегодня их пекут в России – в том числе, из соответствующей самым высоким требованиям сабуровской муки.«Компания работает на территории Тульской, Рязанской, Московской областей, однако, в нашем регионе созданы самые комфортные условия для развития, - говорит основатель предприятия, сегодня депутат Государственной Думы России Александр Поляков. - От себя лично и от всего аграрного комитета хочу поблагодарить главу администрации области Александра Никитина за поддержку агропромышленного комплекса на Тамбовщине».Экологичность – «конек» предприятия. Еще несколько лет назад приходилось тратить огромные средства и силы для вывоза отходов. Сегодня здесь запущена станция глубокой биологической очистки бытовых стоков, что позволяет качественно утилизировать отходы.На предприятии завершено строительство цеха грануляции отрубей. В первых числах февраля сюда приедут итальянцы, чьими машинами оборудовано производство, для того чтобы провести тестовый запуск. Грануляция отрубей – особое производство. Ранее предприятие производило рассыпные отруби, которые являются добавкой к комбикорму для домашнего скота. Теперь отруби будут гранулировать, что позволит увеличивать сроки хранения и объемы транспортировки продукта. Объем цеха – 116 тонн гранул в сутки, а через год планируется довести до 240 тонн в сутки. Для этого сейчас строятся дополнительные помещения. Также возводится новая котельная, которая включит в себя паровые котлы, необходимые для процесса грануляции.В планах и образование еще одного котлована – сейчас идет усиление грунтов для строительства еще одного здания мельницы. Через год, к марту 2018 года, работы по строительству крупнейшего производства планируется полностью завершить.«Процесс строительства, увеличения мощностей, модернизации производства непрерывен, - объясняет генеральный директор предприятия Владимир Кучерявый. – Остановился – значит, сошел с дистанции. Поэтому останавливаться никак нельзя».



