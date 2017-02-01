«Дальневосточный гектар» открывается для всех россиян Комментариев: 0



Программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля предоставлялась жителям «пилотных» районов. С октября



Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработало 30 типовых решений по использованию земли (материалы опубликованы на сайте hcfe.ru). Там же размещена информация о мерах государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточный гектар». В ближайшее время агентство планирует открыть специализированный Центр поддержки получателей земельных участков, специалисты которого будут оказывать необходимую помощь в получении мер государственной поддержки для освоения «дальневосточных гектаров».



Отметим, что с 1 июня 2016 года гражданами подано более 30 тысяч заявлений на земельные участки. Самый большой объём заявлений – около 33% – поступил из Республики Саха (Якутия), на втором месте – Приморье - 28% заявок, на третьем месте Сахалинская область – более 16% заявлений. Наиболее востребованным видом освоения земельных участков, согласно статистике, является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых 7%. С 1 февраля 2017 года каждый гражданин России может получить землю на Дальнем Востоке бесплатно. Такое право жители страны имеют в соответствии Федеральным законом о «Дальневосточном гектаре», сообщает обладминистрация. Оформить заявление на земельный участок можно с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ».Программа «Дальневосточный гектар» действует с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля предоставлялась жителям «пилотных» районов. С октября 2016 года действие программы распространилось на весь Дальний Восток, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» может получить любой гражданин России. Оформление участка проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет из любой точки мира. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Программа предусматривает подачу коллективных заявок от групп граждан до 10 человек.Для удобства граждан Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработало 30 типовых решений по использованию земли (материалы опубликованы на сайте hcfe.ru). Там же размещена информация о мерах государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточный гектар». В ближайшее время агентство планирует открыть специализированный Центр поддержки получателей земельных участков, специалисты которого будут оказывать необходимую помощь в получении мер государственной поддержки для освоения «дальневосточных гектаров».Отметим, что с 1 июня 2016 года гражданами подано более 30 тысяч заявлений на земельные участки. Самый большой объём заявлений – около 33% – поступил из Республики Саха (Якутия), на втором месте – Приморье - 28% заявок, на третьем месте Сахалинская область – более 16% заявлений. Наиболее востребованным видом освоения земельных участков, согласно статистике, является жилищное строительство. Около 28% граждан планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности желают в общей сложности 17,5% граждан. Замыкает тройку лидирующих видов использования «дальневосточного гектара» рекреационная деятельность и отдых 7%.



