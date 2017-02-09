Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

Карантин в школах Тамбова

В Тамбовской области не будут вводить карантин для школьников

Тамбовские чиновники получают самые низкие зарплаты в ЦФО

На новогодних мероприятиях в Тамбове побывали гости из 25 регионов и 11 стран

Группа Би-2 выступит на фестивале Чернозём-2017

Фестиваль Яйца, Пернатая выставка, "Свадьба в Малиновке" - новые события 2017 года в Тамбовской области

Новый год с тамбовчанами встретят главный Дед Мороз страны и артисты российской эстрады

В Тамбове открыли Новогоднюю столицу

Новогодняя столица получила собственный официальный телефонный номер

Глава Тамбова Юрий Рогачев ушел в отставку

» » » Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы

Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы

Вчера, 19:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовские оборонные заводы получат новые заказыНа этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера. Совещание с участием губернатора Александра Никитина, руководителей профильных структур прошло за закрытыми дверями, сообщает обладминистрация.

Внимание руководителя такого уровня к нашей области – это результат серьезной работы главы региона Александра Никитина и его команды по обеспечению заказами четырех крупных заводов, входящих в концерн «Созвездие», отметила руководитель управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич.

Напомним, что оборонно-промышленные предприятия «Октябрь», «Тамбоваппарат», «Ревтруд», «Эфир» в прошлом году прошли через управленческую реформу и включены в воронежский концерн «Созвездие» (находится в структуре корпорации «Ростех»). Здесь сложилась непростая ситуация и с государственным оборонным заказом, и производственными мощностями, и с кадрами. На 2017 год перспективы оказались не радужными: прогнозировалось снижение заказов.

Глава региона Александр Никитин убедил заместителя министра обороны Юрия Борисова, который отвечает за военно-техническое перевооружение армии, что тамбовские предприятия имеют большой потенциал, который следует использовать на полную мощность. Поэтому замглавы оборонного ведомства приехал в Тамбов с целью лично увидеть производственную базу и оценить ее преимущества. Он побывал в цехах, пообщался со специалистами, познакомился с экономической статистикой, затем провел два совещания, где шел серьезный разговор о качестве продукции, новых разработках, организационных процессах.

Отметив высокий уровень исполнения гособоронзаказа, Юрий Борисов поставил новые задачи по дальнейшему развитию заводов. В частности, необходимо укрепить конструкторское бюро, которое будет заниматься разработками современного оборудования. Возможно, в последствии это перерастет в научно-исследовательский институт с большими полномочиями и компетенциями. Кроме того, стоит задача исполнять поручение президента России по выпуску на предприятиях «оборонки» продукции гражданского назначения.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовские оборонные заводы получили новые заказы

Будущее завода «Тамбоваппарат»

Тамбовщина поможет стране оборонным кластером

В Тамбовской области отмечен рост промышленного производства по итогам 2010 ...

Концерн «Созвездие» примирил своих тамбовских «дочек»

Путин проведет в Воронеже совещание и посетит концерн «Созвездие»

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы

Вчера, 19:37
0
На этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера.

Художница Натан представила тамбовчанам свои работы

Вчера, 15:52
0

Два известных певца приедут с концертами в Мичуринск

Вчера, 11:13
0
Выступления состоятся накануне 8 марта.

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая»

9 февраля 2017
0
Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Для посадки леса и озеленения в Тамбовской области в 2017 году вырастили 10 миллионов молодых деревьев

9 февраля 2017
0
Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.

Житель Мичуринска обокрал массажный салон на 80 тысяч рублей

9 февраля 2017
0
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.

Рязанская область получила признание Минсельхоза РФ

9 февраля 2017
0
Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«Лукойл» увеличит мощность завода в Саратовской области

9 февраля 2017
0
Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства.

Сугроб помешал уехать пьяному угонщику

8 февраля 2017
0
Молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Более 4 тысяч спортсменов со всей области приедут в Тамбов на "Лыжню России"

8 февраля 2017
0
Среди них - спортсмены и любители лыжного спорта, горожане, ведущие активный образ жизни.

Тамбовский пенсионер обвиняется в растлении 14-летней школьницы

7 февраля 2017
0
Следствием установлено, что мужчина знал о возрасте девушки.

В Уварово сдали нормы ГТО на лыжах

7 февраля 2017
0
В Уварово 3 февраля в пригородном лесу состоялся зачет по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в беге на лыжах. Проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО смогли все желающие.

Единороссы победили на всех муниципальных выборах в Тамбовской области

7 февраля 2017
0
По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся 5 февраля 2017 года выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия».

Центральную улицу Мичуринска оставят пешеходной зоной

7 февраля 2017
0
Улица Советская останется по-прежнему закрытой для движения транспорта. Такое решение было озвучено вчера на встрече руководства области и города.

Тарифы в общественном транспорте поднимать не будут

7 февраля 2017
0
Традиционно, в начале каждого года тема повышения оплаты за проезд в транспорте становится одной из главных, будоражащих общественное мнение. Перевозчики просят рассмотреть вопрос увеличения цены на свои услуги, в этом году шкала их требований в зависимости от повышения стоимости ГСМ варьируется от

В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря

7 февраля 2017
0
С начала года этот творческий коллектив совершает благотворительный тур по российским регионам, в который была и Тамбовщина.

В Тамбовской области стартовал Зимний фестиваль ГТО

7 февраля 2017
0
В течение двух месяцев, с 6 февраля по 1 апреля, тамбовчане всех категорий будут соревноваться друг с другом в силе, ловкости и меткости.

В Рассказовском районе открыт новый комбикормовый завод

6 февраля 2017
0
В Рассказовском районе на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК», открылся комбикормовый завод. ООО «РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории Тамбовской области. Предприятие построено в Рассказовском районе датским инвестором.

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый

6 февраля 2017
0
В Тамбовской области созданы все условия для того, чтобы осужденные могли встать на путь исправления и после освобождения вернуться к нормальной жизни, а производственная база системы ФСИН работала на благо региона. К такому выводу пришел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

На Тамбовщину идет аномально холодная погода

6 февраля 2017
0
С 7 по 9 февраля среднесуточная температура в регионе опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.

В областном центре открыли еще одну мемориальную доску

6 февраля 2017
0
Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова, погибшего при исполнении боевого задания в Чеченской республике в 2002 году.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ в качестве электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, школа, юрий жирков

Показать все теги
filme-stream.net