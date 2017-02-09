Тамбовские оборонные заводы получат новые заказы Комментариев: 0



Внимание руководителя такого уровня к нашей области – это результат серьезной работы главы региона Александра Никитина и его команды по обеспечению заказами четырех крупных заводов, входящих в концерн «Созвездие», отметила руководитель управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич.



Напомним, что оборонно-промышленные предприятия «Октябрь», «Тамбоваппарат», «Ревтруд», «Эфир» в прошлом году прошли через управленческую реформу и включены в воронежский концерн «Созвездие» (находится в структуре корпорации «Ростех»). Здесь сложилась непростая ситуация и с государственным оборонным заказом, и производственными мощностями, и с кадрами. На 2017 год перспективы оказались не радужными: прогнозировалось снижение заказов.



Глава региона Александр Никитин убедил заместителя министра обороны Юрия Борисова, который отвечает за военно-техническое перевооружение армии, что тамбовские предприятия имеют большой потенциал, который следует использовать на полную мощность. Поэтому замглавы оборонного ведомства приехал в Тамбов с целью лично увидеть производственную базу и оценить ее преимущества. Он побывал в цехах, пообщался со специалистами, познакомился с экономической статистикой, затем провел два совещания, где шел серьезный разговор о качестве продукции, новых разработках, организационных процессах.



Отметив высокий уровень исполнения гособоронзаказа, Юрий Борисов поставил новые задачи по дальнейшему развитию заводов. В частности, необходимо укрепить конструкторское бюро, которое будет заниматься разработками современного оборудования. Возможно, в последствии это перерастет в научно-исследовательский институт с большими полномочиями и компетенциями. Кроме того, стоит задача исполнять поручение президента России по выпуску на предприятиях «оборонки» продукции гражданского назначения. На этой неделе делегация Министерства обороны России во главе с замминистра Юрием Борисовым побывала на тамбовских предприятиях оборонно-промышленного кластера. Совещание с участием губернатора Александра Никитина, руководителей профильных структур прошло за закрытыми дверями, сообщает обладминистрация.Внимание руководителя такого уровня к нашей области – это результат серьезной работы главы региона Александра Никитина и его команды по обеспечению заказами четырех крупных заводов, входящих в концерн «Созвездие», отметила руководитель управления по развитию промышленности и предпринимательства области Наталия Макаревич.Напомним, что оборонно-промышленные предприятия «Октябрь», «Тамбоваппарат», «Ревтруд», «Эфир» в прошлом году прошли через управленческую реформу и включены в воронежский концерн «Созвездие» (находится в структуре корпорации «Ростех»). Здесь сложилась непростая ситуация и с государственным оборонным заказом, и производственными мощностями, и с кадрами. На 2017 год перспективы оказались не радужными: прогнозировалось снижение заказов.Глава региона Александр Никитин убедил заместителя министра обороны Юрия Борисова, который отвечает за военно-техническое перевооружение армии, что тамбовские предприятия имеют большой потенциал, который следует использовать на полную мощность. Поэтому замглавы оборонного ведомства приехал в Тамбов с целью лично увидеть производственную базу и оценить ее преимущества. Он побывал в цехах, пообщался со специалистами, познакомился с экономической статистикой, затем провел два совещания, где шел серьезный разговор о качестве продукции, новых разработках, организационных процессах.Отметив высокий уровень исполнения гособоронзаказа, Юрий Борисов поставил новые задачи по дальнейшему развитию заводов. В частности, необходимо укрепить конструкторское бюро, которое будет заниматься разработками современного оборудования. Возможно, в последствии это перерастет в научно-исследовательский институт с большими полномочиями и компетенциями. Кроме того, стоит задача исполнять поручение президента России по выпуску на предприятиях «оборонки» продукции гражданского назначения.



